Meghan Markle: Deset godina, svaki dan, bila sam zlostavljana i napadana

Meghan Markle i princ Harry otvoreno su govorili o mentalnom zdravlju i društvenim mrežama tijekom posjeta organizaciji posvećenoj pomoći mladima za vrijeme svog boravka u Australiji. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa posjetili su Batyr, australsku humanitarnu organizaciju za mentalno zdravlje mladih, usmjerena na preventivnu edukaciju i ranu intervenciju, s ciljem smanjenja stigme i poticanja mladih da potraže pomoć. Organizacija djeluje kroz programe među vršnjacima u školama, na fakultetima i radnim mjestima, koristeći osobna iskustva kako bi potaknula razgovore o mentalnom zdravlju i osnažila mlade da potraže podršku za sebe i druge.

Tijekom razgovora s mladima, Meghan (44) je istaknula da je deset godina svakodnevno bila izložena zlostavljanju i napadima na društvenim mrežama te da je bila „najviše trolana osoba na svijetu“. Dodala je kako društvene mreže nisu motivirane da to zaustave te da govori iz osobnog iskustva. „Deset godina, svaki dan, bila sam zlostavljana i napadana. I bila sam najviše trolana osoba na svijetu“, rekla je, dodavši: „I dalje sam ovdje.“ Naglasila je kako je industrija društvenih mreža vrijedna milijarde i temelji se na okrutnosti radi klikova, zbog čega se mladi moraju naučiti nositi s tim pritiscima.

Harry (41) je istaknuo da su društvene mreže dovele do velike usamljenosti kod mnogih ljudi te je govorio o važnosti terapije. Priznao je da je pomoć potražio tek kada je bio na dnu: „Čekao sam dok nisam bio doslovno slomljen… tada sam shvatio da bih možda trebao pokušati s terapijom.“ Dodao je i da mu život u velikom gradu loše utječe na mentalno zdravlje. U raspravi je komentirao i australsku zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina, istaknuvši kako je Australija bila predvodnik i da su je druge zemlje slijedile, iako smatra da do zabrane nije trebalo ni doći.

Mentalno zdravlje već dugo je u fokusu njihovog humanitarnog rada. Kroz svoju zakladu Archewell Philanthropies posebno se bave sigurnošću na internetu i utjecajem društvenih mreža na djecu i mlade. Tijekom četverodnevnog posjeta Australiji obišli su Melbourne, Canberru i Sydney, s naglaskom na mentalno zdravlje, otpornost zajednice i podršku veteranima. Sudjelovali su i na InterEdge Summitu u Melbourneu, gdje je Harry održao govor o mentalnom zdravlju na radnom mjestu.