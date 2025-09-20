Naši Portali
premijera

Thompsonova kći debitirala na filmskom platnu, a Mate Bulić imao je posebne riječi hvale

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 14:03

Ponosan na moju Divu i njezinu prvu ulogu u fenomenalnom filmu Diva. Uživali smo, a tebe mila moja očekuje velika karijera. Bravo! vole te tvoji Bulići", poručio je Mate uz fotografiju na kojoj pozira s Divom, njezinom majkom Sandrom i ocem Markom.

Održana je premijera filma Diva u kojem glumi i kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija Perković. Premijera filma redatelja Branka Perića održala se u Mostaru, a na nju je stigao i ponosni Mate Bulić koji je Divi Mariji poručio da je pred njom velika karijera.
"Ponosan na moju Divu i njezinu prvu ulogu u fenomenalnom filmu Diva. Uživali smo, a tebe mila moja očekuje velika karijera. Bravo! vole te tvoji Bulići", poručio je Mate uz fotografiju na kojoj pozira s Divom, njezinom majkom Sandrom i ocem Markom.

U filmu Diva Marija glumi pastiricu iz Duvna, blisku prijateljicu naslovne junakinje Dive Grabovčeve, a u glavnoj ulozi je Ornela Vištica. Film u trajanju od 100 minuta snimljen je uz podršku Hrvatskog narodnog sabora BiH, a stoje iza njega produkcijske kuće SPFilm Production i Majestic. Uz Višticu, u filmu nastupaju i Mladen Vulić, Luka Mamuza, Mugdim Avdagić, Ivan Šagolj, Valentin Perković i drugi.

Podsjetimo, Diva Marija prošlog je vikenda bila na vjenčanju svoje sestrične Lejdi Perković i plesača Ivana Jarneca. Kao i ostale djeveruše, Diva Marija na vjenčanju je nosila haljinu u svijetloplavoj boji, a kosu je zavezala u elegantni rep i ostavila je nekoliko pramenova da padaju preko lica.

Dodajmo i da najstariju Thompsonovu kći nemamo prilike često vidjeti, a prije ove prilike mogli smo vidjeti i kako je izgledala na maturalnoj zabavi.

Ornela Vištica Diva Grabovčeva Diva Marija Perković showbiz

SV
Svastacuje
14:39 20.09.2025.

Ministarstvo kulture udijelilo 0 kuna ovom filmu. Nema pljuvanja katoličanstva,hrvatstva,obitelji.. I to se ne financira ..to je konzervativno,zaostalo...

MA
Marigold
16:04 20.09.2025.

Umjetnički talenat na ćaću...Kad će se snimati neki film o poglavniku?

SE
Serđo23
15:09 20.09.2025.

Bravo Perkovići !

