Dolly Parton skinula se u kostim Playboyeve zečice u osmom desetljeću, a za to je imala poseban razlog

Country zvijezda Dolly Parton (75) obukla se u kostim Playboyeve zečice kako bi čestitala rođendan suprugu Carlu Thomasu Deanu. Prisjetila se kako je 1978. godine pozirala za naslovnicu poznatog magazina.

- Sjećate sam da sam negdje prije rekla da ću pozirati za naslovnicu Playboya sa 75 godina? Pa, imam 75 godina, a oni više nemaju magazin. Mom suprugu se uvijek sviđala moja naslovnica pa sam pokušala smisliti način da ga usrećim. I dalje misli da sam zgodna nakon 57 godina braka, rekla je u snimci koju je podijelila na Instagramu.

Ljubav svog života, Carla Thomasa Deana, s kojim je u braku i danas, nakon 54 godine, upoznala je već prvog dana kada je u Nashville stigla s koferom, ispred praonice rublja Wishy Washy. Tada 18-godišnja ljepotica stajala je na ulici, čekajući da se perilica rublja odvrti svoj krug, kada se pokraj nje provezao u bijelom kamionetu tri godine stariji Carl Dean, zastao i dobacio: “Sunce će vas opeći ako se ne sklonite u hlad.” Dolly Parton odmah je pala na njegov šarm, osobito stoga što je bio prvi muškarac koji ju je gledao u oči, a ne u grudi.

Nazivala ga je “svojom stijenom”, a njezinim izborom bila je oduševljena i Dollyna majka, koja je odmah počela planirati njihovo veliko vjenčanje. Takvi se planovi, međutim, nisu svidjeli njezinim izdavačima jer je upravo u to vrijeme potpisala ugovor s Monument Recordsom. S obzirom na to da su u njezinu karijeru uložili ozbiljan novac, od Dolly su tražili da vjenčanje odgodi na godinu dana, ali za nju to nije bila opcija. Za Deana se udala dvije godine nakon prvog susreta u maloj baptističkoj crkvi gradiću Ringgoldu u Georgii, na Memorijalni dan 1966., u tajnosti, daleko od kamera i fotoaparata, a jedini svjedoci toga čina bili su njezina majka, koja joj je za tu prigodu sašila malu bijelu haljinu te svećenik i njegova supruga.

Dean je uvijek izbjegavao medije i vrlo rijetko je pratio suprugu na različita događanja, kao što joj je i najavio prvih dana zajedničkog života. Toliko je uspješno izbjegavao pozornost javnosti da su se mnogi šalili da taj čovjek i ne postoji, a rijetko tko zna kako izgleda. Dolly je svojedobno izjavila kako je samo jednom prilikom gledao njezin nastup, a također samo jednom ju je prilikom pratio na crvenom tepihu, davne 1966. godine. Pa, ipak, Dolly je nerijetko izjavljivala da je ponosna što su unatoč showbiznisu u čijem se epicentru vrtjela cijeloga života, uspjeli očuvati brak, koji je za oboje bio prvi i posljednji. – Moj muž i ja smo zajedno 57 godina i vjenčani smo 54 i meni je zlo od njega, a sigurna sam i da je njemu od mene – našalila se nedavno Dolly Parton.

VIDEO: Albina igrala nogomet na humanitarno-sportskom spektaklu