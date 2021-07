Još jedna zanimljiva odjava emisije Zorana Šprajca u kojoj su se pojavila i tri neobična gosta

Zoran Šprajc na svoj prepoznatljiv i duhoviti način odjavio je i sinoćnju emisiju "RTL Direkt" i za kraj po studiju su mu se prošetali zanimljivi gosti.

-Točno 60 godina od prvog leta čovjeka u svemir u svemir su poletjeli prvi milijarderi za još 60 godina letjet će i milijuneri a vi ste poštovani gledatelji onda na redu za nekih 120 godina. Ali vrijeme brzo leti pa možda da najbolje da već sada kupite karte. Toliko za večeras i naravno ako ste dobri i ako se cijepite možda na čas ugledate i Štrumpfove - rekao je Šprajc u odjavi i u tom trenutku njegovim stolom prošetala su tri Štrumpfa. Znači koja legenda. Svaka čast Zorane. Predobra fora. - poručili su mu gledatelji. Štrumpfovi su jučer Šprajca dočekali čim je došao na posao i objavio je na Instagramu fotografiju s figuricama Štrumpfova i pohvalio se kako je dobio pismo i poklon od gledateljice koja pohađa šesti razred osnovne škole i koja je uočila da voditelj voli ove poznate animirane likove.

- Još jedan običan dan u uredu.... Hvala Ana Luciji i 6.c Osnovne škole Otok iz Zagreba koji nas vjerno prate i misle da smo toliko dobri da zaslužujemo vidjeti Štrumpfove pa su me evo njih trojica i dočekali na poslu...- napisao je Šprajc i objavio fotografiju pisma koje je dobio, a u kojem je Ana Lucija napisala sljedeće: Dragi Zoran Šprajc. Ja sam Ana Lucija i obožavam gledati RTL Direkt od ponedjeljka do srijede samo zbog tebe. Svi iz mojeg razreda gledaju samo zbog tebe jer su uvijek spreman za šalu i zabavu. Voljela bih te upoznati, ali sumnjam da će se to ikad ostvariti. Obožavam gledati RTL Direkt samo zbog još jedne stvari. Pa zbog Štrumpfova! :) Vidjela sam da jako voliš Štrumfove pa sam ti odlučila poslati par Štrumfova - napisala je Ana Lucija u pismu i poželjela da ga Šprajc pročita u RTL Direktu.

