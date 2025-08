Dok se širi panika zbog svakog tamnijeg oblačka, Darijo Brzoja na Novoj TV smireno prezentira što je ustvari tuča

Dnevnik // Nova TV - tri ruže

Sve ekstremniji vremenski uvjeti suočili su zadnjih godina, kako Hrvatsku, tako i Europu pa i ostatak svijeta, sa sve jačim ljetnim olujama, što je pored elementarnih nepogoda neposredno uzrokovalo i medijsku katastrofu - izvještavanje o svakom ljetnom pljusku kao o armagedonu, stalno širenje panike zbog pojave svakog tamnijeg oblačka i slanje morbidnih poruka upozorenja. Da, pogodile su nas zadnjih godina neke izrazito jake oluje, koje su imale tragične posljedice čak i za ljudske živote, ne samo za imovinu. No, čak je i u takvim uvjetima izvještavanje odavno prešlo granicu dobrog ukusa. Više se ne radi o objektivnom upozoravanju na opasnost, već o nepotrebnom preuveličavanju i pretvaranju običnih ljetnih nevera u tornada pete kategorije. Ako je (ne)vrijeme već postalo jedno od glavnih tema sezone kiselih krastavaca, onda se o vremenskim prilikama i klimatskim promjenama može izvještavati edukativno i s oprezom, a ne senzacionalistički. Sjajan je tu primjer dao prošlog tjedna središnji Dnevnik Nove TV, koji je pripremio informativni prilog o tuči. Nakon zanimljive i nimalo pretjerane najave Valentine Baus i Dine Goleša, riječ je preuzeo Darijo Brzoja, koji je u idućih nekoliko minuta gledateljima objasnio što je tuča, kako nastaje, koji su zabilježeni rekordi kada je o veličini tuče riječ... Dodatno treba naglasiti da nije bila riječ o klasičnom prilogu sa snimljenim materijalima, nego je cijeli bio animiran i modeliran poput video igre u kojoj se Brzoja pojavio kao lik koji govori o tuči. Koja god tehnologija stajala iza toga - bravo za odličnu ideju. Prilog je bio u isto vrijeme informativan, podsjetio je na neke osnove meteorologije, a zbog atraktivnog je vizualnog aspekta držao pažnju bez problema.

Trag u beskraju // HRT 1 - dvije ruže

Unatoč najavljenom lošem vremenu, besprijekorno je prošao i prijenos koncerta "Trag u beskraju", koji je u Veloj Luci okupio brojna glazbena imena kao što su Nina Badrić, Tedi Spalato, Marko Tolja, Klapa Šufit, Petar Dragojević, Marko Škugor, Dino Jelusić, Klapa Kaše, Eli Žuvela, Antonio Serrano, Miroslav Tadić, Vlatko Stefanovski, Klapa Rišpet, Yvette Holzwarth i Ante Gelo ansambl. Sedam godina nakon odlaska Olivera Dragojevića glazbenici su još jednom oživjeli uspomenu na jednog od najvećih hrvatskih izvođača i to izvedbom njegovih najvećih hitova. Već tradicionalno je koncert prenosio HRT, a treba naglasiti da je to, s tehničke i televizijske strane, učinjeno besprijekorno. Smisleno su se izmjenjivali kadrovi, pjesme, publika, govorni dio... Tako da je zaista vjerno prenesena atmosfera s rive.

Love Island // Voyo - tri kaktusa

Još jedan izrazito negativan trend, osim stravičnih oluja, sve jače nagriza hrvatski medijski prostor, a koji sve više počinje sličiti na, primjerice, američke, britanske i regionalne. Već dugo su i kod nas izrazito popularni reality showovi, još od slavnog "Big Brothera" početkom 2000-ih. Natjecatelji tih showova punili su, naravno, medijske stupce, ali to je bilo uglavnom dok su showovi trajali i uglavnom se o njima pisalo u kontekstu samih emisija, natjecanja, trivije i zanimljivosti. No glavna je karakteristika senzacionalističkih tabloidnih okruženja da sudionici reality emisija postaju neki "celebrityji", nazovimo to tako. Najčešće se o njima piše isključivo kroz prizmu izgleda i promiskuitetnog ponašanja, umjesto bilo kakvih stvarnih postignuća. Nadalje, ista se imena počinju ponavljati u više emisija, bez ikakvog smisla, od traženja partnera do spremanja pašticade po principu "daj što daš". Takav "Kardashian efekt" dovodi zapravo do potpunog srozavanja tema o kojima se izvještava, a u središte medijske pozornosti malo pomalo dolaze osobe za koje se donedavno nije čulo i jedino se možemo zapitati - tko su oni i čime su zaslužili toliko pozornosti. Sigurno se svatko može sjetiti barem nekoliko takvih primjera, a najnoviji se odnosi na guranje u prvi plan reality showa "Love Island", koji se može pratiti na platformi Voyo. U britansku emisiju za koju je zapravo teško opisati o čemu se radi na drugačiji način nego da se svatko sparuje sa svakim, sada je ušao stanoviti Slovenac Boris Vidović i to je zaslužilo potpuno pretjeranu reakciju RTL-a na taj događaj koji je trebao ostati tamo gdje mu je mjesto - u emisiji - pa neka gleda tko želi. "On je fatalni Slovenac za kojim su 'poludjele' žene diljem svijeta: Pogledajte Borisov odvažan ulazak u Love Island UK", "Zločesti dečko iz regije već ljubi u 'Love Islandu'! 'Ostavila sam ti ruž po cijelom licu'", samo su neki od naslova kojima je RTL obavijestio javnost o novoj "zvijezdi"... Pa blago nama...

Dobar, bolji, najbolji... britanski slastičar // HRT 2 - jedna ruža

Odličan odabir za ljubitelje kulinarstva, kada je o britanskoj produkciji riječ, donosi drugi program HRT-a gdje se može pratiti kulinarski show "Dobar, bolji, najbolji... britanski slastičar". Riječ je o globalnom fenomenu koji traje više od desetljeća, a čiji uspjeh leži upravo u britanskoj produkciji koja uspijeva spojiti jednostavnost, šarm i natjecateljsku napetost, bez pretjerivanja. Za razliku od bombastičnih kulinarskih showova koji se oslanjaju na dramatične sukobe, ovdje je naglasak na ljudskosti i priči. Natjecatelji nisu reality zvijezde u nastajanju (za promjenu), nego obični ljudi s talentom, što cijelom programu daje autentičnost. Produkcija pritom ne bježi od humora: voditelji i suci, sa svojim prepoznatljivim britanskim humorom, drže atmosferu opuštenom, a ipak natjecateljsku.