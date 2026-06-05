FOTO Joško Lokas pokazao nešto što gledatelji 'Potjere' inače ne vide: Ovo je mnoge zanimalo

Televizijski voditelj, urednik i producent Joško Lokas na televizijskim ekranima je prisutan više od 30 godina, period u kojem se profilirao u jedno od omiljenih lica na HRT-u. Na javnoj televiziji od jeseni 2019. gledamo ga kao voditelja popularnog kviza "Potjera", gdje je nakon šest godina uspješno uskočio u cipele Tarika Filipovića.

Entuzijazam i zadovoljstvo s kojim radi svoj posao Lokas često dijeli na svojim društvenim mrežama, prikazujući trenutke sa snimanja kviza. Tako je sada pokazao ono što gledatelji "Potjere" inače ne vide, a zasigurno ih je zanimalo. "Snimanje dan 2/4", napisao je voditelj uz fotografiju ekrana s kojeg čita pitanja natjecateljima i lovcima.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, "Potjera" je kviz znanja koji se na HTV-u prikazuje od 2013. a hrvatska je inačica licencnoga formata "The Chase" koji se na britanskom ITV-u prikazuje od 2009. U kvizu četvero natjecatelja ponaosob igra protiv profesionalnoga "kvizaša" ("lovca") koji ih nastoji onemogućiti u osvajanju novčane nagrade. Svi natjecatelji koji prođu izravno sučeljavanje s lovcem dolaze u završnu potjeru u kojoj zajednički pokušavaju obraniti dotad osvojeni novčani iznos. U četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, emitirana je jubilarna 1800. emisija najpopularnijeg domaćeg kviza.

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U britanskom je originalu šestero “lovaca” od kojih je najpoznatiji Mark Labbett (The Beast), a u hrvatskoj ih je inačici četvero: Dean Kotiga, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa. Svoju veliku popularnost i konstantnu visoku gledanost kviz uvelike duguje njihovu svježem i individualiziranom načinu predstavljanja znanja. "Kviz se najranije povezuje s kraljem Edipom i zagonetkama koje mu je postavljala Sfinga, a on na njih uspješno odgovarao. Nevjerojatno, ali mi smo danas s kvizovima na HRT-u nastavljači te tradicije koja svoje početke vuče još iz antike”, rekla nam je urednica Potjere Andrea Jukić Grković. Urednici za pitanja su Igor Gabor i Domagoj Jović, urednica za natjecatelje je Suzana Pardačer, redatelji su Snježana Kokanović, Lucija Večerina i Filip Lončarić, a voditelj Joško Lokas.