Dodijeljene Ruže! Pogledajte reakcije dobitnika nakon što su proglašeni

Prestižna medijska nagrada Večernjakova ruža ove se godine prvi put održala bez fizičke prisutnosti naših nominiranih, ali i prezentera. U izboru nominiranih za sedam kategorija naš stručni žiri razmatrao je izvrsnost, originalnost i ono što su nominirane osobe u protekloj godini ostvarile, koliko je to bilo važno za najširu javnost, a njihovo ukupno djelovanje moralo je biti kvalitetno i originalno u svom području.

Zavirili smo u domove nominiranih i prezentera, a voditelji su sve stručno držali pod kontrolom iz zagrebačkog HNK.

Iako je konkurencija bila žestoka, najbolji su se morali odabrati, a gledatelji su tako izabrali sedam dobitnika prestižnih kategorija: novo lice godine, glazbenik godine, glumačko ostvarenje godine, TV emisija godine, TV osoba godine, radijska emisija godine te radijska osoba godine!

Nagrada za radijsku emisiju godine birala se između emisija: "Kad se smijah tad i bijah", "Intervju tjedna", "Tužibaba", "K'o žena" i "Povratak u budućnost", a Ruža je pripala emisiji "Povratak u budućnost", HRT-ovoj radijskoj emisiji s Drugog programa Hrvatskog radija koju vodi i uređuje Robert Mareković. Kategoriju su predstavili ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Foto: HRT screenshot

– Ovo je referencija kad su nagrade u pitanju, to je velika čast i zadovoljstvo. Uvijek se moram vratiti preko radija i preko slušatelja na to da sam živ i zdrav zahvaljujući njima. Oni mi daju animaciju iz tjedna u tjedan – kazao je Mareković i otkrio kako će Ružu smjestiti u kuhinji pokraj Porina, a Doris mu je zaželjela još mnogo dobrih emisija.

Ponosni sponzor ove kategorije jest Hrvatska pošta.

U kategoriji novog lica godine borili su se glazbenici Roko Blažević, Jure Brkljača i Lu Jakelić te mlade glumice Tara Thaller i Elizabeta Brodić. Večeras je ispred malih ekrana naših nominiranih bilo vrlo napeto, ali gledatelji su odlučili: Večernjakova ruža za 2019. godinu u kategoriji za novo lice godine ide mladoj zagrebačkoj glumici Tari Thaller! Kategoriju je predstavila reporterka RTL-a Damira Gregoret.

Foto: HRT screenshot

– Ne mogu vjerovati da mi se takve prilike pružaju s 22 godine, da dobijem prvu nagradu. Ne znam kome bih prvo zahvalila. Definitivno gledateljima koji su glasali za mene, ali i obitelji koja mi je velika podrška. Nadam se da ćemo se uskoro opet družiti uživo, a ne samo ovako online – kazala je Tara, koja je trenutačno studentica Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.





Radijskom osobom godine proglašeni su Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš koji vode "Jutarnji klub" na Narodnom radiju. Nominirani su bili: Slavin Balen, Marko Bratoš / Hrvoje Kečkeš, Boris Jokić, Barbara Kolar te Korado Korlević. Prezenteri ove nagrade bili su naš ugledni znanstvenik Igor Rudan koji se javio iz Škotske te novinar Saša Sušec koji je otvorio omotnicu.

Foto: HRT screenshot

– Hvala svima koji slušaju "Jutarnji klub" i svima koji su glasali te našoj užoj i široj radijskoj obitelji – kazao je Marko i zahvalio svim kolegama s Narodnog radija koji su im pomogli u realizaciji "Jutarnjeg kluba", a pozvao je i Doris da im dođe na kavu kad se ova situacija završi.

– Molim te da maknete statuu od Hrvoja kad nagrada dođe na radio – našalila se Doris, dodavši da je Hrvoje već razbio jednu nagradu.

Ponosni je sponzor ove kategorije Hrvatska lutrija.

Gledatelji su tako odlučili da je u kategoriji za glumačko ostvarenje godine dobitnica Jelena Miholjević, kazališna glumica.

Biralo se između Dade Ćosića, Jelene Miholjević, Krešimira Mikića, Momčile Otaševića i Alme Price, a kategoriju je predstavila pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna.

Foto: HRT screenshot

– Puno puno vam hvala! Jako mi puno ovo znači, riječ je o prekrasnoj i važnoj nagradi za prekrasnu seriju u kojoj svi uživamo i volimo, vjerujem i publika, a ovo je samo još jedan mali dokaz. Stvarno ste me razveselili. Hvala svima koji su glasali, presretna sam – rekla je Jelena.

Ponosni sponzor ove kategorije je Podravka.

Tako smo dobili i pobjednika u prestižnoj kategoriji glazbenika godine, a iako je konkurencija bila veoma zahtjevna, pobjedu je odnio Tony Cetinski.

Foto: HRT screenshot

S Tonyjem su se borili Severina, Petar Grašo, Prljavo kazalište i Luka Šulić, a dobitnika je predstavio proslavljeni košarkaš Dino Rađa.

– Ne mogu vjerovati! Prvo, čestitam svima nominiranima, ovo je jaka konkurencija, svi su jako uspješni. Moja prva Ruža! Evo, i pas je počeo lajati. Ne znam kome bih prvo zahvalio. Naravno, supruzi, da ostane zdrava i takva kakva jest i da ostanemo sretni kao što i jesmo. Publici s kojom sam se nadao da ću 30. svibnja proslaviti svoj rođendan i rođendan grada Zagreba te 30 godina karijere. No, nadoknadit ćemo to dogodine. Svima koji su bez svojih domova zbog potresa, svima koji cijelo vrijeme rade, svojim suradnicima i svim ljudima želim da što prije budemo koronafree zona i da krenemo normalno živjeti. Želim svima koji su bolesni da ozdrave, zdravima da ostanu zdravi... Večernjaku i svima koji su me nominirali hvala od srca – kazao je Tony.

Ponosni sponzor ove kategorije Hrvatsko je društvo skladatelja.

Ruža za TV osobu 2019. godine otišla je u ruke Zorana Šprajca!

Foto: HRT screenshot

Dobitnik se birao između pet nominiranih, a to su voditelj HRT-a Tarik Filipović, novinarka Nove TV Maja Medaković, voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc, voditelj HRT-a Mislav Togonal te njegova kolegica Daniela Trbović. Kategoriju je predstavio reporter Nove TV Andrija Jarak koji se odmah našalio kako mu je drago da je u situaciji da napokon može gledateljima predstaviti neke dobre vijesti, a pokazao je i svoju Ružu.

– Tko kaže da Andrija donosi samo nevolje pred kuću? Evo, meni je donio treću, odnosno četvrtu Večernjakovu ružu. Ovo je doista pod neobičnim okolnostima, kažu da se ni najstariji gledatelji ne sjećaju ovakve dodjele nagrada – rekao je Šprajc i našalio se rekavši Dušku da mu dobaci ružu.

– Ovo je stvarno jedinstveno iskustvo i jedinstvena nagrada. Ovo mi je treća ruža za TV osobu godine, a posebna je jer dolazi i s trećim stentom koji sam dobio lani. Dakle, tri Ruže i tri stenta. Gdje će čovjek veće nagrade od toga? Ali, eto, bilo bi mi drago ako sada može jedna nagrada bez stenta u budućnosti. Hvala svim gledateljima koji su glasali za mene, hvala Večernjakovim čitateljima, hvala HRT-u, ali i RTL-u i mojoj ekipi koja mi je ovo omogućila – kazao je Šprajc.

Ponosni sponzor ove kategorije je HEP.

Zadnja od kategorija za koju se dodijelila ova prestižna nagrada bila je TV emisija godine. Gledatelji su odlučili da će Ružu u toj kategoriji dobiti emisija Nove TV Provjereno.

Foto: HRT screenshot

– Htjela bih zahvaliti gledateljima i reći da jedva čekam da se život vrati u normalu da možemo raditi onako kako smo navikli raditi i kako gledatelji očekuju od nas, pravo novinarstvo! Srce mi je kao kuća sada, znaš? – rekla je oduševljena voditeljica Ivana Paradžiković koja je pokazala na laptopu svoju ekipu iz emisije kako bi bila s njom.

Kategoriju je prezentirao izbornik naše nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Nominirane emisije bile su: HRT-ova "Lijepom Našom", "Prime time" N1 televizije, "Provjereno" s Nove TV, "RTL Direkt" i HRT-ov "The Voice".

Ponosni je sponzor ove kategorije OTP banka.

Čast da vode spektakularno izdanje Večernjakove ruže pripala je HRT-ovim voditeljima Doris Pinčić-Rogoznici i Dušku Ćurliću. Oni su se javljali iz zagrebačkog HNK, dok su se naši nominirani, prezenteri i glazbeni gosti javljali iz svojih domova. Najveća glazbena imena uveličala su virtualnu dodjelu Večernjakove ruže iz svojih kuća, a ideju su s oduševljenjem prihvatili Tony Cetinski i klapa Sebenico, Tereza Kesovija i Let3, Nina Badrić i Psihomodo Pop.

Večeras smo dodijelili nagrade u sedam kategorija: TV osoba godine, radijska osoba godine, glumačko ostvarenje godine, TV emisija godine, radijska emisija godine, glazbenik godine i novo lice godine. Nominirane u ovih sedam kategorija najavili su izbornik naše nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, naš proslavljeni košarkaš Dino Rađa, znanstvenik Igor Rudan s novinarom Sašom Sušecom, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić bili su prezenteri jedne od kategorija, a RTL-ova novinarka Damira Gregoret, reporter Nove TV Andrija Jarak i naša poznata pjevačica Vanna također su najavili po jednu kategoriju.

Dodjela se pratila s početkom u 20.55 sati na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije, a istodobno i live na portalu Vecernji.hr te na Facebook stranici Večernjeg lista.