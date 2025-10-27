Dobre vijesti stigle su s RTL-a: Konačno su ukinuli Krim Tim 2

Krim Tim 2 // RTL 2 - pet kaktusa

Bilo kakvo likovanje ili sarkastično komentiranje prelazi granicu dobrog ukusa kada je riječ o komentiranju događaja iz crne kronike, a posebice kada je riječ o pokušaju ubojstva. Stoga ćemo u današnjoj TV kritici samo kratko prenijeti izjavu koju je RTL dao Večernjem listu nakon što je bivši policajac i glumac iz "Krim Tima" Leon Lučić upucao muškarca u nogu u Novom Zagrebu. "Reprize serije 'Krim Tim 2 - Pravda na zadatku' više se neće prikazivati na kanalu RTL 2", poručili su s RTL-a, a mi ćemo, iako bismo mogli svašta nadodati, napisati samo - KONAČNO.

Labirint // HRT 1 - četiri ruže

Ima na našoj televiziji još puno previše sadržaja za izbjegavanje, dok se s druge strane čini da se ono kvalitetno mora povećalom tražiti. Srećom, i dalje je tu negdje, samo možda sakriveno. Jedan od primjera je HRT-ov "Labirint", emisija koja ponedjeljkom navečer toliko kvalitetno i zanimljivo obrađuje relevantne teme iz naše svakodnevice da ruši sve stereotipe o današnjoj nekvaliteti sadržaja. Zaredali su tako zadnjih tjedana nekoliko baš jakih tema koje pokazuju koliko dobro ekipa "Labirinta" spaja širok spektar pitanja, aktualnost i društveni kontekst s odličnom novinarskom obradom. Jedan od priloga bavio se poremećajima spavanja, problemom koji pogađa trećinu Europljana i više od 80 posto Hrvata koji nisu zadovoljni kvalitetom sna. Umjesto površnog prikaza, tema je odrađena informativno i jasno, odmah se kreće u glavu s ispovijestima s kojima će se mnogi poistovjetiti, a naglasak se stavio na posljedice i mogućnosti liječenja. S druge strane, poseban je dojam na gledatelje ostavila i priča o Industrogradnji, sasvim drugačija tema, ali opet sjajno obrađena. Prilog o nekadašnjem građevinskom divu je dao i povijesni kontekst (s naprosto sjajnim arhivskih snimkama), ali i emotivnu dimenziju uz otvaranje važnih gospodarskih pitanja. I to je "Labirint" ukratko, od problema nesanice do nebodera i mostova, koju god temu da ta ekipa obradi, ona će biti poučna, zanimljiva i informativna.

Retrospektiva Alaina Delona: Borac // HRT 3 - dvije ruže

Nostalgiju je probudio kod gledatelja prošlog tjedna i urednik filmskog programa Dean Šoša s retrospektivom posvećenom Alainu Delonu. Prikazan je tako na Trećem programu HRT-a "Borac", kriminalistički film koji nije samo glumački, nego i redateljski projekt slavnog francuskog glumca, pri čemu spaja atmosferu francuskog noira s američkim krimićima. Priča je to o Jacquesu Darnayu, bivšem zatvoreniku koji pokušava preživjeti između policije i kriminalaca. Iako je možda mlađim generacijama gledatelje neobično pratiti ovaj potpuno drugačiji tip radnje i izgradnje napetosti, važno je u mainstream medijima zadržati filmske klasike, ako ništa zbog raznolikosti, ali i prisjećanja na prošla vremena od kojih se i dalje može puno naučiti.

Pred sudom javnosti // HRT 2 - dvije ruže

Kada je riječ o serijama novijeg datuma, na Drugom se programu HRT-a često gledateljima nude stvarno dobri i kvalitetni naslovi, a koji se lako mogu propustiti ako se ne gleda pažljivo raspored. Primjer je britanska serija "Pred sudom javnosti" (eng. Showtrial), koja kroz dvije sezone prati kako suđenje može postati medijski cirkus. Prva je sezona iz 2021. te kroz pet epizoda obrađuje jedan slučaj, a druga je iz 2024. i bavi se drugim. U konačnici, serija ima dosta dobru ocjenu kritike i gledatelja, a iako je predstavljena bez imalo pompe, može se pohvaliti baš dobro postavljenom pričom i glumom. Radnja prve sezone, čija je zadnja epizoda upravo prikazana, prati slučaj Talithe Campbell, kćeri bogatog poduzetnika optužene za ubojstvo studentice Hanne Ellis. Od samog uhićenja sve je pod povećalom javnosti - njezina prošlost, obitelj, izgled, ponašanje - a mediji i odvjetnici dodatno raspiruju sumnje. Talitheina odvjetnica pokušava voditi obranu, a serija pritom u fokus stavlja problematiku kako je suđenje zapravo i borba s javnim mnijenjem. Odlična premisa, obrađena u britanskom stilu, s dobrim zapletima… Može se reći kako bi serija sigurno bila u jednom od top odabira da je u ponudi Netflixa, a ovako u kasnovečernjem terminu HRT-a nažalost mnogima prolazi ispod radara.