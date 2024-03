VIDEO Evo kako se Nikolina Pišek zabavlja na partyju! Skakala i plesala na veliki hit

Domaća voditeljica Nikolina Pišek sinoć je bila jedan od zvijezda večeri na događaju na zagrebačkom Velesajmu. Najavila je nastup popularne pjevačice Severine Vučković, a nakon toga je sišla s bine i cijelu večer se zabavljala s društvom. Zgodna Nikolina posebno se rasplesala na pjesmu Severine Vučković 'Dobrodošao u klub', a do sitnih jutarnjih sati uživala je vidno dobro raspoložena. Veliku pažnju ukrala je njezina natapirana frizura i glam šminka, ali i haljina koju je odjenula. Čitatelj Večernjeg lista snimio je voditeljicu kako pleše na spomenutu pjesmu, a ona se nije obazirala na poglede ostalih gostiju ovog partyja.

VIDEO: Nikolina Pišek uživala i plesala na partyju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Severina Vučković sinoć je nastupila na zagrebačkom Velesajmu pred brojnom publikom koja se okupila na eventu 'Fashion&Friends'. Voditeljica Nikolina Pišek najavila je zvijezdu, a gotovo sat i pol vremena zabavljala je publiku, s njima plesala i pjevala u glas. Čak je na pozornicu pozvala i kolege Damira Kedžu, Lu Jakelić i Niku Turković, a zvijezda koja je najviše iznenadila publiku jest srpski reper Nucci koji je nedavno i snimio pjesmu sa splitskom pjevačicom Severinom.

Podsjetimo, atraktivna Nikolina Pišek na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog života, a tako je nedavno privukla veliku pažnju medija što je objavila fotografiju gdje pozira gola prekrivena dekom. Na račun svog izgleda često dobiva komplimente, a tako je bilo i taj put. Inače, prošlo je godinu i pol od smrti njezina supruga Vidoja Ristovića, inače beogradskog povjesničara umjetnina s kojima je Nikolina bila u braku gotovo deset godina. Zajedno su dobili kći Unu, a poznato je i da se nakon njegove smrti Nikolina susrela s mnogim neugodnim situacijama i javnim prepucavanjem s Vidojevim ocem, poznatijim kao Miša Grof. Protiv snahe je u više navrata izgovorio razne i šokantne uvrede na koje nitko nije ostao imun.

VEZANI ČLANCI:

- Ne znam bismo li se razveli. Ja sam zapravo zagovornik nečega što ovdje nisam poštovala, a to je neko sagledavanje faze veze gdje se morate dobro upoznati prije braka i iznijeti svoje stavove. Mi smo živjeli na dvije adrese, ja sam inače bila na privremenom radu u Beogradu kada smo se upoznali tako da nije bilo vremena za taj eksperiment. Ja sam bila vjerna, a nisam pretpostavljala da je on nevjeran. Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim. Moj svekar je to prezentirao kao masažu – kazala je za domaće medije lijepa voditeljica koja osim kćeri Une ima i kći Hanu Cigoj, a koji je voditeljica obila s bivšim dečkom i novinarom Markom Cigojem.