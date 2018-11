Prije 15 godina pokorio je Europu, nakratko odustao od svega, a pogledajte gdje je danas!

Prije 15 godina Dino Jelusić pobijedio je na izboru za dječju pjesmu Eurovizije. Pjesmom “Ti si moja prva ljubav” pokorio je Europu, a onda se nakratko povukao. Odrastao je Dino, promijenio glazbeni žanr, a sada je iza njega zavidna glazbena karijera i to “preko bare”.

Najzahtjevniji zadatak

Trenutačno je na trećoj turneji s američkim bendom Trans-Siberian Orchestra za koji kažu da već godinama nastupa s najvećim rock-spektaklom. Stoga ne čudi da je TSO najzahtjevniji bend u kojem je Jelusić ikada pjevao.

– Ovdje se stvari odvijaju potpuno drukčije, traži se svako slovo u svakoj pjesmi na određen način i ne postoji manjak koncentracije ili umor. Uvijek sve mora biti 101 posto – kaže Dino.

Mladi glazbenik uživa u popularnosti i pozivima za suradnju kojih, ističe Jelusić, nikada nije bilo više nego sada. – Surađujem sa svojim idolima i za vrijeme ove turneje moram snimiti jedan album i poslati ga u Italiju na miks. Ako se ne varam, 2019. izići će u svijetu pet albuma na kojima se nalazi moj vokal i u većini slučajeva moje pjesme ili pjesme na čijem sam stvaranju sudjelovao – ističe Dino.

Svojih početaka i dandanas rado se prisjeća. – Sve u tom razdoblju bilo je jako lijepo i jako turbulentno, od mog gustog dnevnog rasporeda do toga da sam 2004. godine više bio u Danskoj nego u Hrvatskoj. Turneja 2004. s četiri velika koncerta u Danskoj, gdje je bilo 100.000 posjetitelja, bila je fantastična. I danas mi je rekord 40.000 ljudi na koncertu u Kopenhagenu. Bila je tu i samostalna turneja po Australiji, gostovanje u Americi, nominacija za Porina, nastupi s velikim svjetskim imenima kao Ronan Keating, UB40, kao i nastupi s našim najvećim zvijezdama, Oliverom, Arsenom, Josipom Lisac, Tonyjem, Jacquesom...

Popularnost ga je zatekla u najosjetljivijoj dobi, no većih problema zbog toga nikada nije imao. – Znalo se dogoditi da bude negativnih komentara iz čiste zlobe i ljubomore djece i to je uvijek tako. Onda me je to znalo smetati, ali danas sam potpuno indiferentan jer je to dio bavljenja muzikom – govori samosvjesno mladi roker kojeg i danas mnogi poistovjećuju samo s pjesmom ‘Ti si moja prva ljubav’. To ga pomalo žalosti, no priznaje da mu jedna stvar ipak imponira. – Moram priznati da mi je drago da hrvatski nogometaši U-21 pjevaju moju pjesmu kada slave svoje pobjede na kojima im iskreno čestitam - govori ponosno Dino.

U Hrvatskoj je neshvaćen

Hrvatska mu nedostaje, no koliko god ona bila njegov dom, kad je riječ o glazbi, priznaje, domom smatra Ameriku. – Ljudi kojima sam okružen razumiju sve ono što ljudi u Hrvatskoj ne razumiju i lijepo je imati istomišljenike tako da mogu biti potpuno svoj. Možda sam se pogrešno izrazio, mnogo ljudi kod nas to razumije, ali oni koji imaju moć diktiraju tempo s pjesmama, izgledom, izričajem... To guraju po radijima do besvijesti i malo-pomalo i najgore smeće ti uđe u uho. A onda to postaje uzorak. Nažalost, i postao je. A ja se u to ne uklapam – kaže Dino.

U Zagreb se ovaj 26-godišnjak vraća poslije Nove godine, no ne zadugo. U planu već ima turneju s vlastitim bendom Animal Drive, a nakon povratka s turneje sprema obranu diplomskog rada na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. – Ispunjavam sada svoje snove, a kako je krenulo, mislim da ću sadašnje snove ispuniti do svoje tridesete, a tada treba dizati ljestvicu i sanjati nešto novo – ističe Jelusić. U ostvarivanju snova najveća podrška oduvijek mu je bila obitelj, a unatoč gustom rasporedu Dino uz silne koncerte, putovanja i snimanja vremena ima i za ljubav koju, barem za sada, tajanstveno čuva za sebe.

