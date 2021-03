Detalj u posljednjoj epizodi CBS-a zaprepastio mnoge: 'Eh kako se život poigra, otišao je Cico, otišla je i serija'

U ponedjeljak navečer na HRT-u je emitirana posljednja epizoda serije 'Crno-bijeli svijet'. Producent i direktor Interfilma Ivan Maloča još je ranije najavio kako je ovo posljednja sezona te da se serija više neće snimati. Izazvalo je to tugu kod brojnih obožavatelja serije, ali i glumca koji su se od CBS-a oprostili na društvenim mrežama.

- Moguće da je najveća sreća za glumca kad malo poludi pa misli da lik kojeg igra stvarno postoji. Za mene evo je. Uz veliku nadu da ću nekad opet dobiti ovakvu ulogu, ovakve kolege, ovakvu ekipu i prije svega ovakvu publiku (vama je jasno da ove sezone ne bi bilo bez vas, jelda), zatvaram ovo poglavlje. Adio Žungule moj - napisao je Slavko Sobin.

Foto: instagram

Tugu nije krio ni Filip Riđički. - Kipo ima dušu djeteta i kretnje dame, beskrajno se skanjuje da priča, čini mu se da ga gitara ne sluša, on bi da ona sama svira. Kipo ima oči tople i vlažne, mi slušamo njegove ploče dok se trudi da ih sve pokaže, umori se i naprosto zaspe. U sobi tajac, sve se mijenja dok Kipo odmara, šale nema. Lord mu skida cipele, rasanjuje se dok ih žnjira, navlačimo kapute po uglovima i ostavljamo ga da sniva... Hvala Kipo. Budi mi dobro. Vidimo se, siguran sam, opet. Hvala za vožnju. Frend si mi zauvijek - poručio je na Instagramu.

Foto: instagram

Uoči posljednje epizode oglasila se i Jelena Miholjević. - CBS,danas posljednja epizoda četvrte sezone - napisala je uz emotikon srca glumica koja u seriji tumači lik Ksenije.

Foto: instagram

Upravo je jedan kadar u kojem se Ksenija pojavljuje sinoć ostavio gledatelje bez teksta. Naime, na kraju serije pojavljuje se lutkica Dinamove maskote Cico koju je izradila Jugoplastika.

"A Ksenija na kraju maloj u zipki maše s figuricom maskotom Cico", uočila je jedna gledateljica koja je povezala neobičnu slučajnost s danom na koji je preminuo legendarni Zlatko Cico Kranjčar.

Foto: Screenshot

"Eh kako se život poigra", "Najbolje da je serija danas završila. Ima simbolike. Otišao je Cico, otišla je i serija", pisali su drugi na to. "Da je to Cico je jedna od zagrebačkih urbanih legendi... Ali, danas se nadam da je to fakat Kranjčar", dodao je još jedan gledatelj.

Zbog završetna serije neutješni su bili i brojni obožavatelji 'Crno-bijelog svijeta'. - Hvala na svakoj sekundi ove serije i hvala svima koji su zaslužni za nju... Ja sam se rodila 83...znači nisam živjela to vrijeme... Al me tag nekak nostalgija opere za onim vremenima, bez mobitela , bez kompova, kad smo se nalazili pod satom i ak si kasnil bilo je sranje... Nismo imali ništa, a imali smo sve... Evo već me sad pere depra jer je i ova sezona gotova. Nadam se novoj, jednako dobroj 5 sezoni... Sretno dalje! Volim vas sve - poručila je jedna od obožavateljica serije.