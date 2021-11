Deset dana nakon što je otkrila da ima karcinom pjevačica izgubila bitku za život: 'Osjećam se loše'

Nakon kratke i teške bolesti preminula je poznata pjevačica narodne glazbe Merima Njegomir (68). Tužnu vijest za srpske medije potvrdila je njezina kći Ljubica.

Inače, pjevačica sevdaha prije samo desetak dana otkrila je da vodi bitku s karcinomom. Priznala je da se ne osjeća dobro, ali i da ne odustaje od svoje borbe za ozdravljenje.

- Zdravstveno se osjećam loše, borim se protiv teške bolesti. Okružena sam velikim timom stručnjaka i liječnika te se nadam da ću se izboriti s ovom teškom bolešću. Ulažem svu svoju snagu i sve ono što sam prethodnih godina imala, tu moju energiju, da se pokušam izboriti. Mnogi su se izborili, nadam se da ću i ja, mislim pozitivno - rekla je pjevačica za Blic. Kako prenose mediji Merima je oboljela od karcinoma gušterače, a istu dijagnozu imao je i pjevač Marinko Rokvić koji je preminuo prije dva tjedna.

U razgovor s novinarima dodala je i da su joj djeca najveći saveznici u borbi protiv opake bolesti. - Uz veliku pomoć i podršku moje djece, kao i prijatelja i kolega koji se javljaju i za koje vidim da me vole, nekako mi ovo lakše pada i nadam se da ću na najbolji način moći izboriti se. Što da kažem... Oboljela sam kao i milijun drugih ljudi koji obolijevaju u svijetu, pa eto, i mene je pogodilo, nažalost - kazala je prije samo desetak dana Merima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Ja koja sam uvijek eksplodirala od energije, ali bol se javi i onda ste u stvari, prepušteni sebi i naravno svojima oko sebe, a moje četvero djece su maksimalno uz mene i bore se zajedno sa mnom, tako da se nadam da ću pobijediti sve ovo. Samo mi ostaje borba - zaključila je pjevačica.

Tijekom svoje bogate karijere snimila je više od 25 albuma i otpjevala neke od bezvremenskih hitova kao što su "Ivanova korita", "Ruzmarin", "Zbog tebe" i mnoge druge.

Pjesmu "Ivanova korita" snimila je prije točno 20 godina, a njezin uspjeh nije uspjela nadmašiti niti jedna pjesma nakon nje. Prije nekoliko godina Merima je nastupila u Zagrebu na tradicionalnom koncertu „Sevdah u Lisinskom“

Merima iza sebe ima brak s Milanom Njegomirom za kojeg se udala kad je imala 21 godinu. U braku su bili od 1979. do 1995. godine, a zajedno su dobili i četvero djece - kćeri Milicu, Jelenu i Ljubicu i sina Marka.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL 09, April, 2021, Belgrade - Commemoration on the occasion of the death of Predrag Zivkovic Tozovac was held in Kombank Hall. Merima Njegomir. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 09, april, 2021, Beograd - Komemoracija povodom smrti Predraga Zivkovica Tozovca odrzana u Kombank dvorani. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

