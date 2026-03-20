Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MJESECI OPORAVKA

'Shvatio da sam totalno izgubio osjećaj realnosti, da mi se lice ukočilo': Naš pjevač progovorio o bitci za život, smršavio 14 kg

Zagreb: Ronald Braus na špici
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
20.03.2026.
u 09:30

Magnetska rezonanca i pretrage u bolnici potvrdile su da je Ronald Braus proživio manji moždani udar uzrokovan srčanom manom, odnosno rupom na srcu. Iza njega su mjeseci oporavka i pronalaska nove životne snage koja ga polako vraća u svakodnevicu. Nakon svega, Ronald kaže da je shvatio ono najvažnije, da život nosi mnogo više

Glas koji godinama snažno odjekuje pozornicama, prošle je godine na trenutak utihnuo. Operni umjetnik Ronald Braus suočio se s jednom od najtežih životnih bitaka – moždanim udarom koji mu je promijenio sve. Prisjetio se za In Magazin kako je jednog proljetnog jutra oko podneva stigao na trening na Črnomerec te po izlasku iz automobila osjetio potpuni gubitak osjećaja za stvarnost. Uz ukočeno lice i prazninu u sjećanju na prethodnih dvadesetak minuta, odmah je nazvao brata liječnika koji ga je uputio na hitnu neurološku obradu. Magnetska rezonanca i pretrage u bolnici potvrdile su da je proživio manji moždani udar uzrokovan srčanom manom, odnosno rupom na srcu. Iza njega su mjeseci oporavka i pronalaska nove životne snage koja ga polako vraća u svakodnevicu. Nakon svega, Ronald kaže da je shvatio ono najvažnije, da život nosi mnogo više.

Iako po prirodi nije paničar, Braus priznaje da se zapitao koliko je sav taj užurbani tempo, s tri nastupa dnevno i stalnim nastojanjem da svima udovolji, doista vrijedan zdravlja. Zaključio je da ipak nije, pa je odlučio usporiti i promijeniti način života, svjestan da treba više cijeniti svaki trenutak.

Prva nesreća koja mu se dogodila prije više od desetljeća, kada je u prometnoj nesreći slomio dva kralješka i prsnu kost, pa sve do ove prošle godine, pokazala mu je tko su mu pravi prijatelji i tko mu čuva leđa u dobrim, ali i u onim lošim trenucima. Ponekad treba slušati vlastito tijelo i početi više cijeniti ono što imaš. Ronald je smršavio preko 14 kilograma, a recept za zdraviji život mu je vrlo jednostavan.

Zagreb: Ronald Braus na špici
1/51

Trudi se dva do tri puta tjedno boraviti u prirodi i hodati, preferirajući Sljeme ili morske plaže umjesto teretane. Takva kombinacija hodanja i laganog trčanja pokazala se izvrsnom na liječničkim pregledima, jer su mu i krvna slika i opće stanje sada jako dobri. Na svu sreću, Ronald se odlično oporavlja. Poslovni gas je malo smanjio, no festivali ostaju njegova velika ljubav. Pa tako i ove godine organizira Rovinj Art & More, koji će trajati više od tri mjeseca, a priprema i još pokoje iznenađenje.

Ove godine slavi 25. obljetnicu svog debija i umjetničkog rada, što će obilježiti izvedbom operete Vesela udovica u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Nakon svega što je prošao, Roni, kako ga od milja zovu, danas na život gleda malo drugačije, ali s istom strašću prema glazbi i pozornici koja ga, čini se, nikada neće napustiti.

Zagreb: Ronald Braus na špici
1/18
Ključne riječi
operni pjevač pjevač Ronald Braus moždani udar showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mirjana Žižić:

'Najdraži prezenteri bili su mi Halle Berry i Goran Višnjić, a žao mi je što gledatelji ne vide uvijek sve reakcije publike'

Iskusna producentica Mirjana Žižić u svakom trenutku zna sve detalje dodjele Večernjakove ruže, od toga tko što radi, na kojoj poziciji mora stajati, u kojoj sekundi izlazi pred kamere, ukratko, koja kontrolira sve što se događa iza kamera. Stoga smo je ove godine zamolili da, između brojnih mailova, telefonskih poziva i Excel tablica, odvoji nekoliko minuta za naša blic-pitanja

Koncert Nine Badrić u Areni Zagreb
Video sadržaj
VELIKI PRIJATELJI

Nina Badrić emotivnom porukom čestitala Graši 50. rođendan: 'Ti si sigurno moj najdraži čovjek'

Od kad se znamo prekrasno se pratimo kroz karijeru i život i sretna sam što smo generacija (aj sta sad..godina gore dolje) pa smo na ovoj sceni stasali zajedno", napisala je, podsjetivši na njihove paralelne karijere koje su obilježile domaću pop glazbu. Nina nije štedjela komplimente na račun Grašinog karaktera, opisavši ga kao divnog čovjeka, prijatelja, sina, brata, strica, a sada i supruga i oca

Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar
Video sadržaj
EMOTIVNO JAVLJANJE

Slušatelj se slomio u eteru za Dan očeva, voditeljica HRT-a briznula u plač: 'Vi ste pravi tata'

"Ja sam očuh, ali osjećam kao da sam im pravi tata", rekao je Damir kroz suze, boreći se za zrak. "Odgajam ih kao svoju djecu", dodao je, a njegova ranjivost i ljubav osjetile su se s druge strane etera. “Način života me navukao na to da nisam mogao imati vlastitu djecu, i onda sam dobio to troje djece”, rekao je slušatelj u emisiji "Doručak na Drugom", a njegova je priča rasplakala voditeljicu Doru

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!