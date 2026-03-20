'Shvatio da sam totalno izgubio osjećaj realnosti, da mi se lice ukočilo': Naš pjevač progovorio o bitci za život, smršavio 14 kg

Glas koji godinama snažno odjekuje pozornicama, prošle je godine na trenutak utihnuo. Operni umjetnik Ronald Braus suočio se s jednom od najtežih životnih bitaka – moždanim udarom koji mu je promijenio sve. Prisjetio se za In Magazin kako je jednog proljetnog jutra oko podneva stigao na trening na Črnomerec te po izlasku iz automobila osjetio potpuni gubitak osjećaja za stvarnost. Uz ukočeno lice i prazninu u sjećanju na prethodnih dvadesetak minuta, odmah je nazvao brata liječnika koji ga je uputio na hitnu neurološku obradu. Magnetska rezonanca i pretrage u bolnici potvrdile su da je proživio manji moždani udar uzrokovan srčanom manom, odnosno rupom na srcu. Iza njega su mjeseci oporavka i pronalaska nove životne snage koja ga polako vraća u svakodnevicu. Nakon svega, Ronald kaže da je shvatio ono najvažnije, da život nosi mnogo više.

Iako po prirodi nije paničar, Braus priznaje da se zapitao koliko je sav taj užurbani tempo, s tri nastupa dnevno i stalnim nastojanjem da svima udovolji, doista vrijedan zdravlja. Zaključio je da ipak nije, pa je odlučio usporiti i promijeniti način života, svjestan da treba više cijeniti svaki trenutak.

Prva nesreća koja mu se dogodila prije više od desetljeća, kada je u prometnoj nesreći slomio dva kralješka i prsnu kost, pa sve do ove prošle godine, pokazala mu je tko su mu pravi prijatelji i tko mu čuva leđa u dobrim, ali i u onim lošim trenucima. Ponekad treba slušati vlastito tijelo i početi više cijeniti ono što imaš. Ronald je smršavio preko 14 kilograma, a recept za zdraviji život mu je vrlo jednostavan.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Trudi se dva do tri puta tjedno boraviti u prirodi i hodati, preferirajući Sljeme ili morske plaže umjesto teretane. Takva kombinacija hodanja i laganog trčanja pokazala se izvrsnom na liječničkim pregledima, jer su mu i krvna slika i opće stanje sada jako dobri. Na svu sreću, Ronald se odlično oporavlja. Poslovni gas je malo smanjio, no festivali ostaju njegova velika ljubav. Pa tako i ove godine organizira Rovinj Art & More, koji će trajati više od tri mjeseca, a priprema i još pokoje iznenađenje.

Ove godine slavi 25. obljetnicu svog debija i umjetničkog rada, što će obilježiti izvedbom operete Vesela udovica u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Nakon svega što je prošao, Roni, kako ga od milja zovu, danas na život gleda malo drugačije, ali s istom strašću prema glazbi i pozornici koja ga, čini se, nikada neće napustiti.