Dean u Potjeri otkrio tajnu: 'Trebao sam nastupati s Lidijom Bačić. Pozdrav Lili ako gleda!'

U večerašnjoj epizodi Potjere ekipa od troje natjecatelja - Lorena, Ivan i Vlaho, nisu uspjeli pobijediti lovca Deana Kotigu u završnoj potjeri u kojoj su se borili za 45.500 kuna.

Prilikom Vlahove borbe za 14.000 kuna stiglo mu je pitanje: "Tekst kojeg je našeg hita napisan i otpjevan većinom na engleskom?". Ponuđeni odgovori su bili: Afrika, Sexy Cool i Tek je 12 sati. Vlaho je odgovorio "Tek je 12 sati", što se ispostavilo kao točan odgovor. No, Dean se odmah nadovezao i otkrio jednu tajnu.

- Sad ću vam otkriti jednu tajnu. Trebao sam nastupati u "Zvijezde pjevaju" i to s Lidijom Bačić pred godinu, dvije, kad je to bilo, i to je trebala biti naša prva pjesma kojom otvaramo, ja sam trebao repat tako da sam učio to s njom. Pozdrav Lili ako gleda - kazao je Dean i dodao da je ispalo jako lijepo te da mu je žao što je poslije došao COVID pa se to nije ostvarilo.

- Malo mi je žao što svekoliko hrvatsko kućanstvo nije vidjelo nastup, ali tko zna.. - kazao je Dean još.

U završnoj potjera trojica natjecatelja ostvarila su 11 točnih odgovora što ih je s još tri odgovora prednosti dovelo do 14. No, Dean je bio brži.

- Žao mi je ekipa, ovaj put 14 nije bilo dovoljno, žao mi je jer uglavnom jest dovoljno.. Ali eto, bili ste i vi na razini, ali nekim čudnom ni ja nisam bio sasvim loš pa je pošlo to za rukom - kazao je Dean na kraju igre.

