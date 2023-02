Horvat i Ciganović o Dori: 'Pobijedili su mediokritetsko razmišljanje koje kod nas vlada godinama'

Grupa Let 3 predstavljat će nas na Euroviziji u Liverpoolu s pjesmom "Mama ŠČ", a o ovogodišnjoj Dori razgovarali smo u studiju Večernjeg lista s glazbenim kritičarem Hrvojem Horvatom i stilistom Nevenom Ciganovićem. Složni su u stajalištu da je Hrvatska ove godine dobro izabrala.

– Mislim da su Let 3 ovim rasprodali koncerte u idućih godinu dana, a prvo je na rasporedu Antivalentinovo ove subote. Jako mi je drago da se bend koji svira 40 godina napokon probio pred srednjostrujaškim žirijima i publikom i osvojio pobjedu na Dori jer im je trebalo 37 godina rada da do toga dođu. Oni su pobijedili mediokritetsko razmišljanje koje kod nas vlada godinama i dali su i zamah Dori – kazao je Horvat i dodao da, koliko god to bilo šokantno i drukčije, to je za njih nešto normalno.

– Drugo nismo ni očekivali od njih. Vjerujem da imaju dobre šanse u Liverpoolu, pogotovo jer smo prekinuli dugogodišnju strategiju Dore gdje su se birale pjesme koje "niti smrde niti mirišu", nego su kopije onoga što je prolazilo na prijašnjim natjecanjima – mišljenja je Horvat.

Neven Ciganović smatra kako je "Mama ŠČ" interesantna pjesma i drago mu je da je pobijedio koncept.

– Nisam pretjerano oduševljen njome, ali je pobijedilo najmanje zlo. S druge strane, nebulozno mi je da se tri dana po medijima objašnjava o čemu pjesma govori. Koji su to ljudi koji su glasali o pjesmi za koju ne znaju o čemu govori – pita se Ciganović kojem smeta što se mora našem narodu sve to objašnjavati, a kamoli onda Europi.

– Vani su čak preveli tekst pjesme i objasnili da se radi o Rusiji i Putinu. To je konceptualna umjetnost. Od Leta 3 ne treba očekivati četiri kitice i dva refrena. Tko je shvatio, shvatio je – kazao je Horvat, a Ciganović je dodao kako smo ovaj put išli na šok, grupu koja će biti provokativna Europljanima.

– Napravili smo nešto slično kao Konstrakta lani, dakle šaljemo nešto neobično. Mislim da se iz te pobude i Let 3 našao ove godine na izboru za pjesmu Eurovizije.

Kako komentiraju ostale pjesme, ali i modni odabir natjecatelja, pogledajte u našoj emisiji.

