Slavna glumica završila u bolnici nakon prometne nesreće, s njom je bilo sedmero djece

Glumica Tori Spelling doživjela je tešku prometnu nesreću u četvrtak poslijepodne u Kaliforniji. U trenutku sudara, u njezinom se SUV-u nalazilo čak sedmero djece, od koji četvero njezino i troje njezinih prijatelja. Prema prvim informacijama, glumica i sva djeca odmah su nakon nesreće prevezeni u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Prema izvješću koje su prenijeli američki mediji, uključujući i TMZ, nesreću je skrivio drugi vozač. On je, navodno, vozio prebrzo te je prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju, nakon čega se zabio u vozilo kojim je upravljala Spelling. Izvori bliski glumici navode kako je njezina prisebnost u ključnom trenutku spriječila tragediju. Naime, Tori je u posljednji čas uspjela smotati volan i izmanevrirati vozilo tako da udarac bude bočni, čime je vjerojatno izbjegla izravan sudar i spasila sebe i mlade putnike od puno težih posljedica.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigla tri vozila hitne pomoći koja su glumicu i svih sedmero djece prevezla u najbližu bolnicu. Srećom, potvrđeno je da nitko od putnika nije zadobio ozljede opasne po život. Liječnici su ih zbrinuli zbog lakših ozljeda, koje uključuju posjekotine, brojna nagnječenja i modrice, a svi su pregledani i zbog sumnje na moguće potrese mozga. Šerifov ured izjavio je kako na mjestu nesreće nitko nije uhićen, no istraga o točnim okolnostima koje su dovele do sudara i dalje je u tijeku.

Ovaj incident jedna je u nizu loših vijesti za glumicu najpoznatiju po ulozi Donne Martin u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", koja se prošle godine i službeno razvela od supruga Deana McDermotta, s kojim ima petero djece, nakon 18 godina braka. Nažalost, ovo nije prvi put da je Spelling sudjelovala u prometnoj nesreći dok je vozila djecu. Prije 15 godina također je doživjela sudar kada se, bježeći od napadnih paparazza dok je vozila djecu u školu, zabila u zid.