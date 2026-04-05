Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE JOJ PRVI PUT

Slavna glumica završila u bolnici nakon prometne nesreće, s njom je bilo sedmero djece

Foto: Profimedia
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
05.04.2026.
u 21:00

Na mjesto nesreće ubrzo su stigla tri vozila hitne pomoći koja su glumicu Tori Spelling i svih sedmero djece prevezla u najbližu bolnicu. Srećom, potvrđeno je da nitko od putnika nije zadobio ozljede opasne po život

Glumica Tori Spelling doživjela je tešku prometnu nesreću u četvrtak poslijepodne u Kaliforniji. U trenutku sudara, u njezinom se SUV-u nalazilo čak sedmero djece, od koji četvero njezino i troje njezinih prijatelja. Prema prvim informacijama, glumica i sva djeca odmah su nakon nesreće prevezeni u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. 

Prema izvješću koje su prenijeli američki mediji, uključujući i TMZ, nesreću je skrivio drugi vozač. On je, navodno, vozio prebrzo te je prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju, nakon čega se zabio u vozilo kojim je upravljala Spelling. Izvori bliski glumici navode kako je njezina prisebnost u ključnom trenutku spriječila tragediju. Naime, Tori je u posljednji čas uspjela smotati volan i izmanevrirati vozilo tako da udarac bude bočni, čime je vjerojatno izbjegla izravan sudar i spasila sebe i mlade putnike od puno težih posljedica.

1/10

Na mjesto nesreće ubrzo su stigla tri vozila hitne pomoći koja su glumicu i svih sedmero djece prevezla u najbližu bolnicu. Srećom, potvrđeno je da nitko od putnika nije zadobio ozljede opasne po život. Liječnici su ih zbrinuli zbog lakših ozljeda, koje uključuju posjekotine, brojna nagnječenja i modrice, a svi su pregledani i zbog sumnje na moguće potrese mozga. Šerifov ured izjavio je kako na mjestu nesreće nitko nije uhićen, no istraga o točnim okolnostima koje su dovele do sudara i dalje je u tijeku.

Ovaj incident jedna je u nizu loših vijesti za glumicu najpoznatiju po ulozi Donne Martin u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", koja se prošle godine i službeno razvela od supruga Deana McDermotta, s kojim ima petero djece, nakon 18 godina braka. Nažalost, ovo nije prvi put da je Spelling sudjelovala u prometnoj nesreći dok je vozila djecu. Prije 15 godina također je doživjela sudar kada se, bježeći od napadnih paparazza dok je vozila djecu u školu, zabila u zid.

Ključne riječi
nesreća glumica Tori Spelling showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Marinko Sudac, strastveni kolekcionar avangardne i konceptualne umjetnosti
Premium sadržaj
Video sadržaj
DAVOR BRUKETA PIŠE ZA VEČERNJI

Kolekcija izgrađena oko precizno usmjerenog interesa za povijesnu avangardu i njezine kasnije odjeke

Danas, kada se njegova kolekcija prepoznaje kao jedno od najvažnijih polazišta za razumijevanje avangardnih i neoavangardnih tokova srednje i istočne Europe, jasno je da je riječ o projektu koji je daleko prerastao okvir privatnog kolekcionarstva i postao relevantna kulturna i istraživačka platforma. Marinko Sudac umjetnike koje smo dugo promatrali prvenstveno u lokalnom okviru uspio je upisati u međunarodni umjetnički kontekst

Katica Marinović
Video sadržaj
KATICA MARINOVIĆ

Bračka glazbenica obradila je zaboravljenu pjesmu legendarnog dvojca: 'Poželjela sam da ljudi saznaju za nju'

Povodom izlaska obrade pjesme "Ćer od stareg kalafata" legendarnog autorskog dvojca Runjić/Fiamengo, govori o odrastanju na Braču, ljubavi prema starim dalmatinskim pismama i o tome zašto je upravo tradicija temelj njezina glazbenog izraza. Katica Marinović kaže da je njezin odnos prema glazbi počeo vrlo rano, gotovo prirodno, u obiteljskom okruženju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!