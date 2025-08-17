Naši Portali
POSEBNO MJESTO

Danijela Martinović otkrila kako izgleda njezin odmor: Ponovno u hotelu s tisuću zvjezdica

17.08.2025.
u 17:00

U objavi Danijela nije otkrila gdje se točno nalazi, niti je otkrila je li njezin partner Josip Plavić s njom

Ponovno u hotelu s tisuću zvjezdica, napisala je pjevačica Danijela Martinović na svom Instagramu i objavila je fotografiju šatoru na osamljenoj plaži. Uživala je u miru i tišini i podijelila je nekoliko fotografija sa svojim obožavateljima, a ovo nije prvi put da se pjevačica odlučila za ovakav tip odmora jer je sličnu fotografiju podijelila i prije dvije godine. U objavi Danijela nije otkrila gdje se točno nalazi, niti je otkrila je li njezin partner Josip Plavić s njom, a fotografije možete pogledati ovdje. Kako je ranije najavljivala s Josipom gradi kućicu u cvijeću.

- Našoj se kućici iznimno radujem jer je već sad doživljavam kao našu oazu. Puno je detalja vezanih uz kuću kojima smo posvećeni i zahvalna sam što smo okupili tim ljudi koji predano radi na izgradnji našeg doma -  rekla je Danijela 2023. godine i iako je plan bio da se u kuću usele prošle godine, to se nije dogodilo. - S radovima se nikad ne zna, u punom su jeku, vjerujemo da će na proljeće biti sve gotovo - kazala je pjevačica nedavno. Danijela u svojim intervjuima ne skriva koliko je sretna u vezi s bivšim policijskim inspektorom Josipom, koji je veliki zaljubljenik u glazbu i ima svoj bend s kojim opet aktivno svira. 

- On je osoba kakvu još nikad u životu nisam upoznala. S njim je sve lagano, moguće, prirodno, i on uopće nema osjećaj težine zbog toga što neki dijelovi mog posla nose, to što je naglo medijski porastao interes za njim, sve to nosi s takvom lakoćom da je to nevjerojatno - rekla je jednom Danijela. javnost je za njihov odnos saznala početkom 2023. godine, iako su se upoznali nešto ranije. Danijela je tada ispričala kako je Plavića upoznala 2022. godine, kada je njezina odvjetnica podnijela prijavu zbog krađe identiteta na internetu. Policija je brzo riješila slučaj, a ona i Josip su nakon toga ostali u kontaktu i nastavili druženje, što je kasnije preraslo u ljubavnu vezu.

