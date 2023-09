Danijela Dvornik još uvijek ne odustaje od plaže i kupanja, objavila fotku u badiću

Danijela Dvornik na Instagramu je otkrila da još uvijek ne odustaje od kupanja i sunčanja. Iako se činilo da je jesen stigla i da se temperature neće više podizati samo dan kasnije mnogi su već čak i u Zagrebu po cesti hodali u kratkim rukavima.

Dvornik, koja trenutačno živi na Braču iskoristila je lijepo vrijeme i zaputila se na plažu, gdje se slikala u badiću.

- Jedan sasvim običan utorak na otoku u rujnu . Sunce, more, temperature taman! Je li može bolje? Ne može - napisala je Danijela, a mnogi su hvalili njen izgled u komentarima, te se nekima posebno svidio kupaći kostim koji je odabrala.

Dvornik je nedavno na kratko napustila otok Brač i zaputila se na Velebit. Planinarenje Velebitom bio je novi izazov za Danijelu i opisala je na Instagramu kako je izgledao ovaj pothvat, napisala je koliko je kilometara prošla i koji dio uspona je bio najteži.

- Kuća na leđima, muka u nogama... bilo je hard core. Prvih 18 km teških uspona i još težih spuštanja sam nekako odradila, zadnjih par km sam plakala i smijala se od muke u isto vrijeme i preklinjala u sebi 'što je meni ovo trebalo' (mjerač km je pokazivao da je put bio dug 22 km, a ne 18 km). Najviše me bacalo u očaj što se nije vidio kraj puta. Činilo mi se da hodam čitavu vječnost. Svakim stajanjem i skidanjem ruksaka on je postajao sve teži i teži, od milja sam ga zvala 'mrcina'. Staza je bila dovoljno teška i bez ruksaka od 17 kg. - napisala je i podijelila nekoliko fotografija snimljenih tijekom uspona.

- Nakon neprospavane noći i grčeva u mišićima, odustala sam od idućih etapa od 36 km, jer bi to značilo da bi me uhvatila noć mojim tempom hodanja, da riskiram ozljede od umora, a to si ipak nisam htjela priuštiti. Treba znati procijeniti svoje snage i odustati na vrijeme. I ovih 18 km što sam napravila je uspjeh za mene, nešto što je van moje komfor zone, nešto što ni u snu nisam mogla sanjati da bih napravila. Sve u svemu super iskustvo i upoznala sam predivnih ljudi. Poseban pozdrav ekipi iz Valpova! - napisala je na Instagramu Danijela. U komentarima joj je netko od pratitelja napisao kako je možda 17 kilograma prtljage bilo malo previše za ovakav uspon.

- Danijela… znači ništa od one izreke: Veni, vidi , vici? Planine su za iskusne planinare, živim okružena planinama, znam što je to…Sama činjenica da ćeš nositi na leđima prtljagu od 18 kg ti je davala upozorenje da ne ideš. Ali hajd’ i to si probala i da ti čestitam na pokušaju! - pisalo je u komentaru na koji je Danijela uskoro odgovorila.

- Ako ne probaš onda ne znaš ,odradila sam ono što sam mogla, a ni to nije malo jer su i iskusniji od mene, odustajali. Bez obzira na sve poteškoće ne žalim …upoznala sam puno dragih ljudi - odgovorila je Danijela.

