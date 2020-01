Okomila se i na Bandića! Danijela Dvornik bijesna zbog smeća: 'Mater vam nesposobnu'

Odlaganje otpada u Zagrebu još je uvijek goruća tema. Brojni stanovnici glavnog grada ne kriju razočarenje trenutnim sistemom odlaganja otpada, a svoje nezadovoljstvo sada je javno iskazala i Danijela Dvornik. Udovica Dine Dvornika bez dlake na jeziku krizizirala je smeće u glavnom gradu, a na svom se Facebook profilu između ostalog 'okomila' i na gradonačelnika Milana Bandića.

- Još malo o smeću u metropoli. Kuhinja mi izgleda kao odlagalište smeća. 4 vrećice od toga 2 su u kanti, bio otpad i miješani otpad. Ostalo mi je po vrećama na raznim mjestima. Mislila sam kupiti kantu s 4 pretinca za kuhinju tako da sve bude urednije, ali đaba mi kad su te kante predviđene za dnevno pražnjenje jer po Bandićevoj ideji ja bi zapravo trebala imati jedan manji kontejner u kuhinji koji bi zauzeo cijeli prostor i praznio se svakih 15 dana. Zašto nemamo žuti kontejner za plastiku? Nemam više vrećica, tko to nosi i kako do njih? Zar je problem otputovati u neku stranu zemlju i prekopirati neki sistem odlaganja koji bi bio najadekvatniji? Pa grad nikada nije izgledao gore nego sada kada su još i poskupili uslugu! #matervamnesposobnu - poručila je Danijela. Njezin status izazvao je pravu lavinu komentara u kojima su se njezini pratitelji žalili na isti problem.

Foto: Facebook

- Mi smo tek prekjučer (!!!) prvi puta dobili žute i smeđe vreće (za plastiku i bio otpad). Tek prekjučer (Zagreb-Kvatrić).I meni je kuhinja sada ko cirkus, kanta za smeće plus na kvaki od vratiju je žuta vreća a smeđa visi na ručkici od kuhinjskog elementa. Jedna zajednička kanta s tri pregrade mi jednostavno ne stane u kuhinju a i koštaju ko suho zlato. Podržavam odvajanje otpada ali organizacija im je katastrofalna. Pred zgradom su tri kante za papir (vječito krcate), smeđa kanta, kontejner, a okolo su vreće pune plastike....ciganluk teški . požalila se jedna od Danijelinih pratiteljica.

Druga je pak dala primjer odlaganja otpada u Koreji. - Muž mi je prije 10-ak godina živio u Koreju. Oni su otpad riješili jednostavno, bez plaćanja računa. Kupovali su vrećice u dućanu, za određenu vrstu otpada i tako odvajali i tako plaćali odvoz koji je bio određenu dane u tjednu - istaknula je, a na njezin komentar ubrzo se nadovezala i Danijela.

- To je super ideja znam za to.. U cijenu vrećice je uključen i odvoz... Ali jebi ga.... Onda bi ove iz administracije čistoće, morale bi dobiti otkaz, a one su ipak potencijalni birač za sektu... Pa ne može - zaključila je Dvornik.