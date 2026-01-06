FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio

Zbog rata je s obitelji kao mladić odselio u Njemačku, gdje je s nepunih sedamnaest godina radio na groblju. Upravo to iskustvo, kako je sam ispričao, postalo je njegov izvor životnog optimizma. - Iz tog iskustva s groblja crpim životni optimizam i energiju. Tamo sam naučio što je život. Kad znaš gdje ćeš završiti, onda znaš i kako ćeš živjeti. Tada sam odlučio biti netko i nešto - otkrio je Bešlagić.
Paralelno s profesionalnim uspjehom, izgradio je stabilan obiteljski život sa suprugom Sabinom te kćeri Asjom i sinom Makom, s kojima njeguje prvenstveno prijateljski odnos. Često javno hvali suprugu, pripisujući joj najveće zasluge za njihov odgoj.