FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio

Enis Bešlagić, jedan od omiljenih glumaca u regiji, danas slavi 51. rođendan, a njegova životna priča krije mnoge izazove koji su ga kasnije definirali.
Enis Bešlagić, jedan od omiljenih glumaca u regiji, danas slavi 51. rođendan, a njegova životna priča krije mnoge izazove koji su ga kasnije definirali.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Zbog rata je s obitelji kao mladić odselio u Njemačku, gdje je s nepunih sedamnaest godina radio na groblju. Upravo to iskustvo, kako je sam ispričao, postalo je njegov izvor životnog optimizma. - Iz tog iskustva s groblja crpim životni optimizam i energiju. Tamo sam naučio što je život. Kad znaš gdje ćeš završiti, onda znaš i kako ćeš živjeti. Tada sam odlučio biti netko i nešto - otkrio je Bešlagić.
Zbog rata je s obitelji kao mladić odselio u Njemačku, gdje je s nepunih sedamnaest godina radio na groblju. Upravo to iskustvo, kako je sam ispričao, postalo je njegov izvor životnog optimizma. - Iz tog iskustva s groblja crpim životni optimizam i energiju. Tamo sam naučio što je život. Kad znaš gdje ćeš završiti, onda znaš i kako ćeš živjeti. Tada sam odlučio biti netko i nešto - otkrio je Bešlagić.
Foto: Martina Cvek
Share
Podijeli
Ta ga je odluka odvela na studij glume u Sarajevo i dovela do uspješne karijere, a publika ga najviše pamti po ulozi simpatičnog Šemse u seriji "Naša mala klinika".
Ta ga je odluka odvela na studij glume u Sarajevo i dovela do uspješne karijere, a publika ga najviše pamti po ulozi simpatičnog Šemse u seriji "Naša mala klinika".
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Paralelno s profesionalnim uspjehom, izgradio je stabilan obiteljski život sa suprugom Sabinom te kćeri Asjom i sinom Makom, s kojima njeguje prvenstveno prijateljski odnos. Često javno hvali suprugu, pripisujući joj najveće zasluge za njihov odgoj.
Paralelno s profesionalnim uspjehom, izgradio je stabilan obiteljski život sa suprugom Sabinom te kćeri Asjom i sinom Makom, s kojima njeguje prvenstveno prijateljski odnos. Često javno hvali suprugu, pripisujući joj najveće zasluge za njihov odgoj.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
- Shvatio sam da ću sigurno nešto pokvariti ako se budem previše miješao. Da sam ja bio kući, djeca ne bi bila ovakva - kazao je glumac jednom prilikom, ističući kako majke podnose najveću žrtvu.
- Shvatio sam da ću sigurno nešto pokvariti ako se budem previše miješao. Da sam ja bio kući, djeca ne bi bila ovakva - kazao je glumac jednom prilikom, ističući kako majke podnose najveću žrtvu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Martina Cvek
Share
Podijeli
Foto: Luka Čop
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: instagram
Share
Podijeli
Foto: instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/