Dan prije smrti prognozirali su mu oporavak, a kolege glazbenika su sad neutješni

U 52. godini života preminuo je osnivač benda Fountains of Wayne i tekstopisac Adam Schlesinger, a kao uzrok smrti obitelj je potvrdila da je Adam podlegao posljedicama komplikacija vezanih uz COVID-19.

Glazbenika su prije nešto više od tjedan dana hospitalizirali u New Yorku nakon što mu je pozlilo, a u izjavi dan prije smrti obitelj je obavijestila javnost kako su optimistični oko njegovog oporavka.

- Hvala vam svima na izlijevima podrške i ljubavi za Adama i njegovu obitelj. Adam je hospitaliziran zbog COVID-19. Na respiratoru je i sedirali su ga kako bi pospješili njegov oporavak. Prima odličnu skrb i njegovo stanje se poboljšava te smo oprezno optimistični. Njegova obitelj se zahvaljuje na svoj ljubavi i podršci - rekao je njegov odvjetnik Jamie Herman dan uoči njegovg preranog odlaska.

Drugi dio njegovog odvjetničkog tima, Josh Grier koji je prvi izvijestio o Adamovoj smrti, za Variety je rekao kako je pjevač jako loše i teško sediran.

Schlesinger je postao poznat po hitu "Stacy's Mom" kojeg je napisao zajedno s Chrisom Collingwoodom. Njegovo pisanje zaradilo mu je tri Emmyja i jednog Grammyja, kao i nominacije za Oscara, Zlatni globus i nagradu Tony.

Od njega se putem društvenih mreža opraštaju bliski prijatelji i suradnici, a među njima su i Rachel Bloom, Sarah Silverman, Flea i mnogi drugi.

I have so much to say about Adam Schlesinger that I am at a complete loss for words. He is irreplaceable.