SJEĆATE LI JE SE?

Cybill je u 80-ima glumila u hit-seriji s Bruceom Willisom. Uskoro se vraća na televiziju, evo kako izgleda

Nedavno je snimila pilot serije "I Love This For You", autorice Vanesse Beyer, koja i glumi glavnu ulogu, a uz nju i Cybill pojavljuje se i Molly Shannon. Vanessin lik je žena koja je preživjela dječju leukemiju i ostvaruje svoj dugogodišnji san da postane voditeljica televizijskog programa prodaje kućanskih potrepština. Cybill će glumiti hladnu, tajanstvenu direktoricu mreže televizijske prodaje.