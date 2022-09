Čuvari kraljičinog lijesa snimljeni u rijetkim trenucima odmora, nakon što su stajali mirno šest sati

Kraljevski stražari koji stoje pokraj lijesa kraljice Elizabete II. fotografirani su na zasluženom odmoru. Yeomen čuvari Kraljevske palače.

Njezinog Veličanstva i tvrđave Tower of London, poznati pod nadimkom 'beefeaters', čuvaju preminulog monarha tijekom šestosatne smjene.

Fotografija iza kulisa prikazuje skupinu kraljevske garde koja se odmara tijekom jedne od svojih 20-minutnih pauza u smjeni, a objavljena je na Twitter profilu britanskog Ministarstva obrane uz opis: "Oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva nastavljaju odavati počast svojoj vrhovnoj zapovjednici 70 godina, Njezinom Veličanstvu Kraljici, dok bdije uz Kraljevu tjelesnu gardu."

The UK Armed Forces are continuing to honour their Commander-in-Chief of 70 years, Her Majesty The Queen, as they stand vigil alongside The King's Body Guard. pic.twitter.com/1iJi4xGGbJ