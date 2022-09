'suvenir'

Narukvice iz reda za obilazak lijesa kraljice pojavile se na internetskim oglasnicima: Ponude išle do vrtoglavih iznosa

Ljudi su u redu čekali satima, a kako bi se izbjegle gužve i ubacivanja, svaki posjetitelj dobio je narukvicu s podatkom kad je točno stao u red. Narukvice koje su dobili bile su u raznim bojama s označenim brojevima te one nemaju nikakav značaj izvan konteksta stajanja u redu. No to nije spriječilo neke od posjetitelja da na internetu pokušaju prodati ovaj "suvenir".