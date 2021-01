Cure iz "Seks i grada" se vraćaju, a sada se zna koliko će zaraditi po epizodi

Zvijezde popularne HBO-ove serije "Seks i grad" ponovno će utjeloviti najdraže cure iz grada koji nikada ne spava. Za to je nedavno i službeno stigla potvrda kako će se glumice Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis udružiti bez Kim Cattrall za novu sezonu od deset epizoda, a kako doznaje Variety to će im donijeti pozamašnu svotu.

Naime, prema mnogobrojnim izvorima časopisa svaka će glumica po epizodi zaraditi više od milijun dolara. Osim što će im pripasti glavne uloge biti će i izvršne producentice. Glasnogovornici glumica i HBO-a nisu komentirali tvrdnje, ali nitko nije iznenađen velikom svotom koju će zaraditi svakom epizodom jer je to postala standardno tražena cifra svih većih televizijskih zvijezda u posljednjih nekoliko godina.

Osim spomenute trojke, iznose od milijun i više dolara po epizodi na streaming servisima poput Netflixa, Hulua i ostalih traže i Nicole Kidman, Jeff Bridges, Sir Patrick Stewart, Reese Witherspoon te Kerry Washington.

Podsjetimo, nastavak će se emitirati pod nazivom "And Just Like That...", a povratak su potvrdile Sarah Jessica Parker kao Carrie, Kristen Davis (Charlotte York) te Cynthia Nixon (Miranda Hobbes). U novoj seriji neće biti Kim Cattrall koja glumi Samanthu Jones. Naime, poznato je kako su Sarah Jessica Parker i ona na ratnoj nozi. Glumice su na svojim društvenim mrežama već podijelile kratku najavu za nove epizode.

Foto: PROMO

Temeljena na knjizi autorice Candace Bushnell, a koju je za TV stvorio Darren Star, serija je hvaljena zbog otvorenosti prema seksu i kritizirana zbog nedostatka raznolikosti i tretiranja nekih problema. Glavni smisao radnje bio je usredotočen na ponovno povezivanje Carrie i njezinog glavnog ljubavnog interesa, gospodina Face.

Dva su igrana filma slijedila TV seriju 2004. godine, a oba je napisao i režirao King. Iako su bili komercijalno uspješni, slabije su prošli s kritičarima, a "Sex and the City 2" (2010) dobio je posebno oštar kritički prijem. Najava, sastavljena uglavnom od snimaka New Yorka, otkriva malo detalja o priči za novu seriju. Izjava matične tvrtke HBO Max, WarnerMedia koja najavljuje ponovno pokretanje, bila je slično neodređena, rekavši da će serija "pratiti Carrie, Mirandu i Charlotte dok putuju od komplicirane stvarnosti života i prijateljstva u 30-ima do još složenije stvarnosti života i prijateljstva u pedesetim godinama. "