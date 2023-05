Članove grupe Let 3 nakon Eurovizije u hotelu dočekale supruge i prijatelji

Iza nas je 67. Izbor za pjesmu Eurovizije na kojem je Švedska odnijela pobjedu. Naime, švedska predstavnica Loreen s pjesmom 'Tattoo' osvojila je ukupno 583 boda te potvrdila predviđanja eurovizijskih kladionica. Na drugom mjestu se našla Finska s 526 bodova te najviše glasova publike od čega čak 376 bodova publike, a na treće Izrael. Hrvatski predstavnici Let 3 osvojili su 13. mjesto i ukupno 123 boda. Letovci su od žirija dobili 11 bodove te od publike čak 112.

Nakon što se glazbeni spektakl završio sjajni letovci uputili su se u hotel, a tamo su ih dočekali članovi obitelji i prijatelji s kojim su proslavili. Odlično raspoložena supruge članova poznatog benda nisu skrivale sreću.

- Bravo- poručili su im te zajedno zapjevali i pozirali nasmijani.

14.05.2023., Liverpool - Povratak clanova grupe Let 3 nakon finala u Hotel Novotel bio je popracen pljeskom, pjesmom i zagrljajima i cestitanjem najblizih suradnika i njihovih supruga Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, letovcima su eurovizijske kladionice predvidjele 12. mjesto, a u finalu su nastupili pretposljednji, 25. po redu.

Nakon završetka finalne večeri na svoj su način zahvalili publici, a to su učinili videom na društvenim mrežama. U video nose prozirne haljinice na kojima su na dijelu stražnjice našivene ruže i poručuju publici: Hvala.

- Odlično, super. Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pe*erske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Europe i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo – rekao je Prlja u svom sarkastičnom stilu

Let 3 sinoć je opet oduševio i svojim kostimima i to odmah na početku finala kada su sve zemlje koje sudjeluju bile predstavljene publici. Tada su naši dečki izašli na pozornicu u kaputima s hrvatskim obilježjima.

VIDEO Let 3 dobili poklone uoči nastupa u finalu