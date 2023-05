Mrle na svoj način zahvalio publici, a Prlja poručuje: Narod je očito na našoj strani

Hrvatska je ove godine na Eurosongu završila na 13. mjestu i naši predstavnici Let 3 i njihova pjesma "Mama ŠČ!" od publike su dobili 112 bodova, dok smo od nacionalnih žirija dobili jako malo bodova i to je sve skupa iznosilo 11 bodova od čega smo tri dobili od Portugala i 8 od Srbije.

Riječki rokeri nisu razočarani, a nakon što je predstavnica Švedske Loreen pobijedila na svojim profilima na društvenim mrežama Damir Martinović Mrle i Let 3 objavili su video u kojem su u svom stilu zahvalili obožavateljima na podršci. U video nose prozirne haljinice na kojima su na dijelu stražnjice našivene ruže i poručuju publici: Hvala.

THANK YOU! 13th place, 7th in the televote ♥️ Off we go to play with our cocks 🥰🥰🥰#ESC2023 #eurovision #eurovision2023 #let3 #mamasc #Croatia pic.twitter.com/BtOUOZkR5F