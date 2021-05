Cigi komentirao Jandrokovića: 'I Milanović će primijetiti ono što sam i ja...'

Ne prestaju komentari na račun predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je danas na Facebooku objavio arhivsku fotografiju na kojoj pozira u kupaćim gaćicama i pritom odgovorio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću.

"Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami...", napisao je Jandroković u opisu fotografije.

Foto: Facebook Fotografiju nam je komentirao i modni stilist Neven Ciganović, koji se složio da Jandroković ima mišiće, no primijetio je i nešto drugo.

- Meni na ovoj fotografiji mišići uopće nisu upitni, ali vjerujem da će Milanović primijetiti ono što je i meni prvo zapalo za oko, a to je”nedostatak muda”, u svom je stilu komentirao popularni Cigi.

Podsjetimo, Zoran Milanović danas je u Zaboku opet komentirao aktualnosti oko Vrhovnog suda i izbora čelne osobe u toj najvišoj pravosudnoj instituciji. Novinari su ga upitali kako komentira izjavu Gordana Jandrokovića koji je rekao da će sigurno doći i do trećeg javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda.

“Tko je on da to može reći? On može nekažnjeno počiniti i kažnjivo djelo, ali tko je on da to kaže? Je l’ on to raspiruje, on je jedan nametnuti stranački dodvorica koji pokušava glumiti, ali je ustvari nasilnik bez mišića, jedan običan nasilnik”, rekao je Milanović.

