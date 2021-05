Razotkriven ljubavni skandal iz Bijele kuće u koji su bile upletene Trumpova kći i snaha

Carol Leonnig napisala je knjigu pod nazivom "Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service" u kojoj ova dobitnica Pulitzerove nagrade otkriva nepoznato o tajnim službama, a dijelovi njezine knjige objavili su The Guardian i Washington Post i razotkrili su skandal koji se odvijao unutar Bijele kuće dok je Donald Trump bio predsjednik SAD-a. U ovaj skandal, prema isječcima iz knjige koje prenose mediji u Americi, upletene su Trumpova mlađa kći Tiffany i njegova snaha Vanessa Trump.

Naime, one su navodno imale ljubavne afere s agentima Tajne službe koji su bili zaduženi za sigurnost Trumpovih dok su živjeli u Bijeloj kući. Kako prenose The Guardian i Post, Trumpova snaha Vanessa imala je aferu s tajnim agentom koji je brinuo za nju i njezinog supruga i djecu. Vanessa je od Trumpovog sina zatražila razvod u ožujku 2018. godine i nije poznato je li i njezin preljub s tajnim agentom imao veze s razvodom, ali poznato je kako dotični tajni agent nije sankcioniran nakon što je razotkriveno da je bio u vezi s članicom obitelji Trump.

Šefovima tajne službe sumnjiv je bio i odnos Tiffany Trump i agenta koji je bio nadležan za njezinu sigurnost i djelovalo im je kao da su postali jako prisni i intimni tijekom vremena koje su provodili nasamo. Tiffany je navodno negirala da je između nje i tajnog agenta postojala bilo kakva ljubavna veza i rekla je da je sasvim normalno da su postali bliski s obzirom na količinu vremena koje su provodili zajedno.

Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli su vezu nakon 24 godine