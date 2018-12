Cigi i Anezi zakopali ratne sjekire: 'Meni ne treba drpanje za bodove'

Neven Ciganović i Alena Nezirević-Anezi zakopali su ratne sjekire. Podsjetimo, Ciganović je žestoko popljuvao Anezi u komentarima na YouTubeu ispod spota za njenu pjesmu "Srce nema raspored", koju je napisao Boris Đurđević. Tada je kazao kako je pjesma "žešći seljakluk", te je optužio Anezi da se "drpala u Big Brotheru, ali ništa od toga ako nema seksipila".

Anezi je prošli tjedan izdala novi spot za pjesmu "Savršeni", u kojem glumi iz Luka Rok Medunović iz Big Brothera. Čini se kako se ova pjesma svidjela Cigiju, koji je kazao kako ovu pjesmu potpisuje, te da mogu zakopati ratnu sjekiru. Anezi mu je odgovorila da je ona ratnu sjekiru zakopala već prošli put kada je Cigi promijenio retoriku, a onda je i objasnila svoje ponašanje u BB kući

[video: 28352 / ]

- Prvi tvoj komentar mi je bio krajnje netočan u onom dijelu `drpanja po kući`, jer takvog ponašanja nije bilo. A i da je kojim slučajem bilo ne volim kada se ženama "sudi sa: `kurvarluk` dok se muškarcu za isto komplimentira sa: `frajerluk`". No, to je druga tema... Da tebi nisam privlačna, to mi je sasvim ok. A što se tiče onog `sakupljanja bodova` sa drpanjem, dragi Bog mi je svjedok da bi zadnje tako u kući ciljano `skupljala bodove`. Meni je simpatija prema Luki Roku unutra prouzročila ogroman stres baš zato što je bila iskrena, a neke stvari su se prilikom naših sukoba otele kontroli, a ne volim kada nemam kontrolu. Što ja zaista mislim o drpanju za bodove, mislim da jasno pokazuje moje ponašanje u showu "Gospodin Savršeni". Dakle, mislim da meni to ne treba, jer i bez toga imam kvaliteta da privučem da l` muškarca, da l` publiku, da l` direktno ili indirektno, primjetno ili neprimijetno. Voljela bih kada bi nekada neki ljudi mogli `ući` u moju glavu i srce da shvate koliko su u krivu s nekim ružnim insinuacijama i da shvate u kakvim sam ja stvarno kombinacijama. Svoja sam 100%, a malo ljudi ima vještinu da iz svakakvih prilika to izvuče. Anyway, drago mi je da je s Lukom Rokom na kraju naša iskrena obostrana afekcija pobijedila, pa je baš zato on u ovom spotu i podržava me u životu - napisala je Anezi i zahvalila Cigiju na komplimentu.

Anezi ovog tjedna još uvijek gledamo u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", koji se bliži svom kraju. Pjevačica je nedavno i otvorila novi YouTube kanal kojeg je nazvala Anezi analizira. Na njemu će, kako je najavila, objavljivati intervjue s poznatima i nepoznatima, lifestyle sadržaje, kao i svoja razmišljanja. U prvom je nastavku obožavateljima kazala nešto više o sebi.