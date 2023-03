Maja Blagdan: Snimam nove pjesme, uskoro izlazi i album, a Let 3 bih i sama odabrala za Euroviziju

Prije točno 27 godina Maja Blagdan (54) s pjesmom 'Sveta ljubav' predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu u Oslu i osvojila visoko četvrto mjesto i jedan od najboljih eurovizijskih rezultata od Hrvatske samostalnosti. Te 1996. godine povijest je ispisala još jednim rekordom. Iznimna vokalistica, koja je u to vrijeme bila jedna od najpopularnijih izvođačica zabavne glazbe na našoj sceni, otpjevala je do tada najvišu notu na Eurosongu. Godinu dana nakon uspjeha na Eurosongu osvojila je i Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu, a njezina je karijera nastavila uzlaznom putanjom.

Radila je na novim albumima i osvojila brojne nagrade i priznanja, a onda se na iznenađenje mnogih početkom 2000-tih odlučila povući sa javne scene. Proteklih godina splitska glazbenica živi daleko do očiju javnosti i slave kakvu je nekoć imala, a njezini hitovi i dalje se rado pjevuše na svim zabavama. Proteklih mjeseci sve su glasnija i nagađanja da Maja planira povratak na glazbenu scenu, a hoće li se to doista i dogoditi odlučili smo provjeriti iz prve ruke i zamolili Maju za komentar.

- Ne bih rekla da je riječ o povratku, trenutno je u pripremi dvostruka kompilacija "Za nas" koja bi trebala izaći krajem ožujka. Na njoj će se naći 40 pjesama i njome obilježavam 30 godina od izlaska prvog CD-a - rekla je Blagdan za Večernji list. Istaknula je i kako joj novi nastupi trenutno nisu u planu, a sav fokus usmjerila je na izlazak kompilacije na kojoj će se naći njezini najveći hitovi, a marljivo radi i na novom materijalu.

- Tako je, nastupi za sada nisu u planu. Posvećena sam albumu i promociji, a nakon toga u planu je i snimanje novih pjesama. To je sve već spremno, ali kad će to sve biti objavljeno to još ne znam. Vjerojatno do kraja godine - otkriva Blagdan koja svjetla reflektora zamijenila mirnim životom u kojem je okrenuta vjeri. Pjeva u crkvi, vesele ju odlaski na hodočašća, a jednom je prilikom istaknula i kako joj je želja baviti se samo duhovnom glazbom. Maja se glazbom počela baviti kad joj je bilo 14 godina, a od svoje punoljetnosti bila je članica legendarne grupe Stijene, u kojoj je bila do 1990. godine. Dvije godine kasnije preselila se u Zagreb te je potpisala ugovor sa Zrinkom Tutićem, a iste je godine dobila i prvu nagradu žirija na Zagrebfestu. Uslijedio je i Porin za najboljeg novog izvođača. Bila je miljenica publike i kritike, no život pod konstantnim povećalom nije joj godio. Danas kaže da je pronašla svoj mir, a ako se ikada vrati na scenu svjesna je da će održavanje tog mira postati vrlo izazovno, no dat će sve od sebe da nađe balans između svog unutrašnjeg mira i života na sceni pod konstantnim povećalom.

Jednu od hrvatskih najuspješnijih predstavnica na Euroviziji, uz Doris Dragović, za kraj smo pitali i kakvi su njezini dojmovi o grupi Let 3 i kakav im plasman predviđa u Liverpoolu.

- Nisam vidjela još sve druge predstavnike na Euroviziji, a od svih pjesama koje su bile ponuđene na Dori da sam ja morala birati odabrala bih upravo njih jer su imali sveobuhvatan nastup. Bili su sigurni, svoji, prezentni tako da smatram da su definitivno dobar izbor. Kako će proći u inozemstvu to je teško procijeniti, ali vidim da svi idu u tom smjeru, ekstremnog prikaza svog djela i sebe na pozornici. Koliko će se oni prilagoditi tamo to ćemo tek vidjeti, ali ljudi dosta pribjegavaju takvom izražaju. Vjerujem da će izazvati dobre reakcije. Bit će to jedan spektakl koji će mnogima izmamiti osmijeh na lice - zaključila je Maja Blagdan.

