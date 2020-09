'Celebrity' Davor u problemu: 'Nemoguće je da sam homoseksualac'

U večerašnjoj emisiji 'Večere za 5' domaćin će biti Davor Urh, poznat po sudjelovanju u prošloj sezoni showa 'Superpar' sa suprugom Tinom Malnar. Uoči večere u svom domu kazao je kako se ne treba posebno predstavljati jer ga svi već ionako znaju.

- Ja sam celebrity i ne moram se predstavljati jer svi znaju da sam ja Davor Urh, da dolazim iz Čabra, da imam 38 godina i da sam veseo momak! Nekome sam zabavan, nekome sam arogantan ili pun sebe… Ljudi me ili vole ili ne vole. Možda sam malo preiskren, ali mislim da uvijek treba reći što misliš, bilo dobro ili zločesto- kazao je za RTL.hr.

Rođen je u BiH, a u prvom razredu osnovne škole doselio je u Čabar gdje su ga svi odlično prihvatili. U Gorskom Kotaru živi sa suprugom Tinom i njihovo dvoje djece, a uoči svog debija u kulinarskom showu progovorio je i o svom odnosu sa suprugom.

Foto: RTL

- Tina i ja imamo dobar odnos - svađamo se, volimo se, svađamo se, volimo se… Tina je šefica, a ja moram čistiti kupaonicu, brinem se za djecu, ja sam ustvari žena u muškom tijelu, Tina me je preobratila! Nisam gay, nemoguće da sam gay, ali nisam više macho kao nekad. No zadovoljan sam, meni treba takva žena kao što je Tina, da zna gdje je ručna jer bez nje bih se izgubio. Ona me navodi i ona je moj kompas - kaže Davor s kojim Tini nikada nije dosadno. Kad ne radi u kafiću ili ne obavlja kućanske poslove, Davor voli voziti bicikl ili zaigrati njegov omiljeni sport – košarku.

Svojim gostima priprema pravu gozbu, a što će se naći na meniju za sada ostaje tajna. - U 'Večeri za 5 na selu' sudjelujem jer je super to što je u Čabru, zato što volim kuhati i sve kuham, volim servirati, aranžirati, volim se igrati na tanjuru i volim hranu - priznaje Davor koji jedva čeka ugostiti ostale kandidate.

Foto: RTL