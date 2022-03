Čak 82 milijuna ljudi pogledalo je prvu sezonu ove serije, a svaka epizoda produkciju je koštala više od 48 milijuna kn

Počinje nova sezona serije "Bridgerton" na streaming servisu Netflix, a mnogi fanovi ovog su tjedna već najavili svojim boljim polovicama da im za vikend pripreme kokice i mekane deke kako bi uživali u ljubavnim zapletima fiktivnog visokog društva koje je kreirala Shonda Rhymes. Iako je neke razočaralo to da glumac Regé-Jean Page, koji je utjelovio Simona, vojvodu od Hastingsa, neće sudjelovati u drugoj sezoni, svejedno se pripremaju provesti vrijeme prikovani uz TV ekrane kako bi saznali što će se dogoditi i kako će se ljubavni zapleti sada razvijati.

Seks-simbol

Čak 82 milijuna ljudi pogledalo je prvu sezonu, a glumci u seriji brzo su postali miljenici masa. Regé-Jean Page, zbog scena u kojima se pojavljuje gol, postao je seks-simbol. Phoebe Dynevor, koja je utjelovila njegovu ljubav Daphne Bridgerton, dobila je mnogo novih poslovnih prilika te je, među ostalim, postala i ambasadorica ljepote luksuzne make-up linije Charlotte Tilbury, dok je irska glumica Nicola Coughlan, koja je igrala Penelope Featherington, inspirirala mnoge punije djevojke kako da steknu samopouzdanje. Važno je napomenuti da Page nikada nije imao ugovor s Netflixom koji bi ga obvezao da ostane u seriji, a šuška se da bi mogao postati novi James Bond te da je upravo zato odbio dalje snimati seriju.

U drugoj sezoni radnja se odvija oko Anthonyja Bridgertona (Jonathan Bailey), koji traži dostojnu suprugu. No potraga će biti teška jer su njegovi standardi visoki, sve dok se ne pojave Kate i njezina mlađa sestra Edwina Sharma – iz Indije. Riječ je o glumicama Simone Ashley i Charithri Chandran, koje će unijeti novu dozu svježine u seriju, ali i novi zaplet, jer će Kate doznati da Anthonyju nije bitno da nađe pravu ljubav te će pokušati učiniti sve kako bi zaustavila njegove pokušaje da osvoji njezinu sestru Edwinu. To će dodatno zakomplicirati cijelu situaciju jer će se Kate i Anthony svađati, što će ih na kraju i zbližiti. Naravno, sve to neće proći bez tračerske kolumnistice lady Whistledown, koja će budnim okom pratiti sve što se događa oko nje i gledatelje voditi kroz seriju kao i u prvoj sezoni.

Bijeg od stvarnosti

Neke je razočarala činjenica što u drugoj sezoni neće biti toliko vrućih scena kao u prvoj, u kojoj ih je bilo pregršt, već se projekt vraća prvobitnim inspiracijama kao što je serija "Ponos i predrasude" iz 1995., adaptacija romana spisateljice Jane Austen.

Mnogo je potrošeno za produkciju serije. Iako nije poznato koliko su glumci zaradili od uloga, navodno je svaka epizoda produkciju koštala više od 48 milijuna kuna. Glas pripovjedačici Lady Whistledown posudila je legendarna Julie Andrews, a za to je dobila čak deset milijuna kuna. Kako bi ipak ostao u novoj sezoni, glumcu Regé-Jeanu navodno je ponuđeno čak 344 tisuće kuna po epizodi, no to mu nije bilo dovoljno da se odluči za taj potez.

Zanimljiva je veza serije s Hrvatskom. Naime, nakon prekida s komičarom Peteom Davidsonom, koji je sad u vezi s reality zvijezdom i poduzetnicom Kim Kardashian, glumica Phoebe Dynevor s prijateljicama se zabavljala u Istri, u kojoj je provela nekoliko nezaboravnih dana u kolovozu prošle godine.

Nema sumnje da će nova sezona privući i neke nove gledatelje serije, no neki kritičari već se žale da je u seriji, kojoj radnja ovaj put teče dosta sporije, zanimljiv samo glavni zaplet, dok druge zvijezde ne dobivaju priliku dovoljno zasjati zbog slabije razrađenog scenarija. Ipak, gledatelji će na kraju sami odlučiti je li serija po njihovu ukusu. Mnogima je u ova zahtjevna vremena dovoljno samo malo bijega od stvarnosti i prilike da vide fantastične haljine i prekrasne interijere kako bi se opustili.

VIDEO Dobitnika Večernjakove ruže Tina Kovačića dočekali bakljadom u Osijeku