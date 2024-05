Brojne pogreške u filmu 'Titanic': 'Ma kakvo je to potonuće? Malo je i smiješno'

Jedan od najpoznatijih klasika "Titanic" Jamesa Camerona iz 1997. godine usredotočuje se na nesretnu romansu između aristokratske ljepotice Rose, koju glumi Kate Winslet, i mladića iz radničke klase Jacka čiju je ulogu utjelovio Leonardo DiCaprio na tragičnom prvom putovanju istoimenog putničkog broda.

Postoje brojni poklonici filma, a među njima se pronašao i švedski povjesničar Claes-Göran Wetterholm, koji je cijeli život proveo proučavajući Titanic, koji je potonuo prije 112 godina, 15. travnja 1912., usmrtivši 1500 ljudi. On tvrdi kako mnoge scene u filmu odudaraju od činjenica i onog što se zapravo dogodilo te kobne noći. - Ovo je najbolji film ikada snimljen o stvarima koje se nikada nisu dogodile - rekao je za The Sun, istaknuvši kako je cijela priča o Titanicu "prepuna mašte i pukih želja redatelja".

Mučan trenutak kada se golemi brod lomi na dva dijela i s gotovo okomite visine pada u ledeni Atlantik nevjerojatan je filmski podvig. Doduše, Claes tvrdi da se brod nije mogao slomiti kao u filmu, a oko toga se posvađao i s redateljem Cameronom. - Cameron je došao na našu izložbu i ja sam ga proveo kroz nju. Rekao sam mu da se krma broda nije odlomila i pala u ocean - prisjeća se i dodaje da je to nemoguće jer bi taj čin uzrokovao val, ali redatelj je inzistirao da je uistinu došlo do vala.

- Jednostavno se nisam mogao suzdržati i nazvao sam njegovu teoriju "sr***". Da je krma pala, nastao bi tsunami koji bi preplavio teško natovarene čamce za spašavanje - istaknuo je povjesničar. Naime, more nije bilo mirno i neki su kazali da nikada nisu vidjeli tako miran Sjeverni Atlantik. - Nije se predomislio, ali ovaj sam tjedan pročitao da sada tvrdi da Titanic nije potonuo kako je on to uprizorio u filmu - kazao je Wetterholm.

U dokumentarcu "Titanic: 25 godina kasnije" redatelj je rekao: "Otkrili smo da možete imati krmu koja tone okomito i možete imati krmu koja se spušta uz veliki pljusak, ali ne možete imati oboje. Dakle, film je pogrešan u jednom ili drugom smislu. Sklon sam misliti da je pogrešan u spuštanju stražnjeg dijela krme, baš zbog onoga što vidimo na pramcu olupine". U filmu, dok brod tone, putnici treće klase osuđeni su na smrt i poplavljene hodnike zbog zaključanih vrata koja ih sprječavaju u bijegu, no Claes inzistira na tome da je više riječ o mentalnim preprekama koje su spriječile putnike treće klase da se spase.

- Željezna vrata u filmu išla su od poda do stropa, ali takvih vrata nije bilo. Vrata na Titanicu dosezala su samo do pola metra, ali su vrata u glavama ljudi, da tako kažem, bila viša. Ako vidite znakove koji govore ‘zabranjen ulaz’, stojite tamo i čekate i ne radite ništa dok ne bude prekasno. Također, putnici prvog i drugog razreda mogli su se lako popeti na palubu broda kako bi ušli u čamce za spašavanje, ali treći razred nije znao kako pronaći put. Kad su došli, bilo je prekasno - prepričao je.

U jednoj sceni vidimo Rose i Jacka kako vode ljubav u automobilu na teretnoj palubi, ali Claes kaže da postoji jednostavan razlog zašto se ta scena nije mogla dogoditi. - U teretnom manifestu piše ‘automobil s jednim sandukom‘, što znači da je jedini automobil na brodu zapravo bio sačinjen od samo baze i šasije - objašnjava. - Da su to radili u takvom autu, bilo bi ružno i neugodno - govori Wetterholm.

U srcedrapajućim posljednjim scenama filma, Rose leži na komadu drveta, koji se često naziva vratima, i to u ledenoj vodi, dok smrznuti Jack polako umire. Claes ističe kako drvena vrata ne bi spasila ni jednog od likova. - Za početak, to nisu vrata. To je komad obloge iz salona prve klase koji se još uvijek može vidjeti u Pomorskom muzeju u Halifaxu - započeo je. - Cameron je morao povećati originalne dimenzije tog komada, jer glumica nije stala na njega. Jack, s druge strane, ne bi mogao preživjeti jer je voda bila ispod nule, a oplata je zapravo bila vrlo tanka. Jack bi preživio oko 15 minuta, a ni Rose ne bi ništa duže - kaže stručnjak.

Jedan od najdirljivijih trenutaka u filmu je Jackovo nervozno iščekivanje da Rose stigne na večeru. Dok se spušta niz elegantno stubište u salonu prvog razreda, izgleda zapanjeno njegovom preobrazbom dok joj on ljubi ruku. Doduše, Claes tvrdi da je scena "smiješna" jer je stubište na krivom mjestu.

- Film je nevjerojatno dobro napravljen u smislu interijera i dizajna. Ali za nas koji smo proučavali Titanic, to je smiješno jer područje iz kojeg dolaze nema ništa osim palube za čamce. Dakle, svi ovi ljudi u elegantnim večernjim haljinama koji silaze s polarne hladnoće su smiješni. To je nemoguće - pojašnjava. - Mnogi likovi u filmu su stvarni, uključujući i Molly Brown (Kathy Bates) koja je neuspješno molila časnika koji upravlja njezinim čamcem za spašavanje da se okrene kako bi pokupio putnike iz vode. Stvarni su i JJ Astor, 47-godišnji milijunaš, i njegova mlada trudna supruga Madeleine, koju je Jacku ukazala Rose - priča povjesničar. Njihova je ljubavna veza izazvala skandal u američkom društvu, a kad je on poginuo u katastrofi, ona je ostala s malo novca zbog predbračnog ugovora koji je potpisala, uskraćujući joj bogatstvo u slučaju njegove smrti.

- Poslije su se pojavile mnoge priče o kapetanu Smithu koje tvrde da nikada nije umro, jer je jednostavno nestao. Činilo se da je bio vrlo neaktivan tijekom potonuća. Nije zasigurno bio spreman na to, pa imam osjećaj da je možda doživio psihički slom - zaključio je Wetterholm.

