Hrvatica iz viralnog oglasa za vjenčanicu ispričala detalje: 'Svi su mi govorili da se ne udajem za njega'

Vecernji.hr
06.02.2026.
U razgovoru je otkrila da se vjenčanica još nije prodala, iako interesa ne nedostaje

Nakon što je duhovit i iskren oglas o "greškom kupljenoj i greškom nošenoj" vjenčanici postao viralan, u bravo! jutru na bravo! radiju, koje vode Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić, putem telefonskog razgovora gostovala je autorica objave - Katarina.

U razgovoru je otkrila da se vjenčanica još nije prodala, iako interesa ne nedostaje. "Još se nije prodala, ali ima puno zainteresiranih. Rekla sam, ako je sada ne prodam, nakon svega ide na lomaču", našalila se Slatinčanka. Opisala je i samu haljinu: "Vjenčanica je kao za princezu, gore su cirkoni, dolje til. Nema nikakvih oštećenja, jedino bi trebalo kemijsko čišćenje. Cijena je 300 eura, ali može se i malo spustiti."

Katarina je objasnila i zašto joj je prodaja vjenčanice važna: "Odlučila sam je prodati jer nam je potrebna sušilica za rublje. U kući je petero djece, svi su vrtićanci i školarci, i plan je bio da nakon prodaje vjenčanice kupimo sušilicu."

U eteru je otvoreno govorila i o raspadu braka. "Iskreno, uopće mi nije žao što se brak raspao. Na početku je bilo lijepo, ali nakon rođenja najmlađeg djeteta sve je krenulo nizbrdo. Tada je pronašao mladu konobaricu i brak se raspao. Kasnije sam saznala da, uz ovih petero djece, ima još jedno. Tako da me danas više ništa ne može iznenaditi. Svi su mi govorili da se ne udajem za njega, da mu obitelj nije dobra. Ja sam si mislila: 'Ma nije on takav'. Ispalo je da je još gori. Ali dobro, na greškama se uči", ispričala je.

Katarina danas ima 28 godina. Prvo dijete rodila je s 20, peto s 26 godina, a jedan porod posebno pamti: "Četvrto dijete rođeno je u liftu. Stigli smo do bolnice, ali ne i do rodilišta." Unatoč svemu, danas živi mirnije i sretnije: "Našla sam novog čovjeka. Živimo kod njega, slažemo se, lijepo nam je. On ima dvije odrasle kćeri, ja svojih petero djece, imamo mačka. Samo da se riješimo vjenčanice i onda ćemo se riješiti i svih uspomena na taj dan."

Za kraj je uputila i jasnu poruku slušateljima, a posebno slušateljicama: "Dobro razmislite prije nego izgovorite sudbonosno ‘da’  i nemojte se udavati samo zbog trudnoće." Tijekom razgovora u eteru dogodio se i poseban trenutak. Ekipa bravo! radija odlučila je Katarini ispuniti želju pa su njoj i njezinoj obitelji poklonili sušilicu za rublje, uz poruku da novac od prodaje vjenčanice zadrži za sebe i svoju djecu.

