Mučna ispovijest Gorana Bregovića: 'Suprugu mi je iz ratnog Sarajeva spasio poznati nogometaš'

Goran Bregović povodom 50. godišnjice od osnivanja Bijelog dugmeta dao je intervju za beogradski "Nedjeljnik" gdje je otkrio kako je njegovu suprugu Dženanu iz ratnog Sarajeva spasio nogometaš Željezničara, prenosi Avaz.

- Ja sam svojoj ženi slao poruke iz Pariza: "Izlazi, ovo izgleda opasno". Ona mi odgovara: "Nikad u Sarajevu nije bilo ovako zabavno, nikad se ovoliko nije veselilo". To je bilo pred sam rat, a onda se samo zaustavilo i nije se moglo van" - započeo je Bregović.

Rekao je da je od Sarajeva do Splita bilo deset raznih kontrolnih točki koje je trebalo proći.

- Oni su sedam dana bili na jednoj kontrolnoj točki koji je između Bošnjaka, Srba i Hrvata u jednom malom hotelu, u koji su dolazili sa sve tri strane i tu su se viđali, bez obzira na to što su pucali nakon toga jedni na druge. Moja žena i njena najbolja prijateljica su tu čekale tjedan dana da se poveže veza preko Kiseljaka da se prođe na sljedeću pa na sljedeću stanicu, kontrolnu točku. To je trajalo i trajalo i stalno je bilo na ivici da se dogodi nešto grozno. Na sreću, nije se dogodilo, ali bilo je na ivici da se dogodi - rekao je Bregović.

Zatim je spomenuo i Josipa Katalinskog

- Recimo, iz Sarajeva, njih dvije prevozi legendarni nogometaš Josip Katalinski, a prije toga neki doslovno veliki sarajevski mafijaš daje papir koji je rukom napisao, na njemu piše: "Njih pustite - Kruško". I oni s tim papirom kreću. Katalinski ih vozi kroz taj snajperski dio brzinom od sto na sat, preko onih krhotina na putu, a snajperi okolo pucaju, a sve to organizira Davorin Popović Pimpek, pjevač Indexa. Usred te drame koja je epska - pokreti naroda, politika, ovi odavde, oni odande, velike svjetske sile koje utječu na događaje, dakle usred svega toga sam imao dramu u kući, koju sam morao riješavati. I to je tako bilo, meni koji iz Pariza to doživljavam, sada zamisli nekog tko je u tom trenutku, ne znam, na Grbavici i Sarajevu, u Beogradu za vrijeme bombardiranja, ili ne znam, tamo u Vukovaru.

Tako, kad neko opsuje Srbima mater u Sarajevu, ja ga razumijem, trebalo je preživjeti četiri godine unutra, nema veze što misliš o politici, ovo ili ono, ali osobno je bilo teško. Ili ne znam, kad Srbin opsuje mater ovima, a Hrvat onima. Ja razumijem sve to jer svako tko je u ratu proveo bilo koje vrijeme u tom kazanu mora tako misliti, jer sam iz Pariza to teško doživljavao, a kamoli oni na terenu - izjavio je Bregović.

