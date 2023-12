Britanski milijunaš otet u Ekvadoru je pronađen, a policija ispituje njegovu mlađu partnericu

JONATH AN MAJORS

Zvijezda Marvelovih filmova proglašena krivim zbog napada na bivšu djevojku

Majors je glumio i seriji "Loki" i filmu "Ant-Man And The Wasp: Quantumania", a trebao je igrati jednu od glavnih uloga u sljedećem nastavku "Osvetnika", no njegova karijera je prekinuta nakon presude