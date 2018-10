Bourdainova bivša o silovanju: Skočio je na mene i odradio što je želio bez kondoma

U emisiji Non è l'Arena gošća je bila glumica Asia Argento koja je prošlih tjedana bila glavna tema u svim medijima nakon što je 22-godišnji glumac Jimmy Bennet objavio kako ga je glumica silovala.

Asia je bila među prvima koja je javno optužila producenta Harveya Weinsteina za seksualno uznemiravanje i svi su bili šokirani kad je Bennett izašao u medije s ovom tvrdnjom. Argento je najprije demantirala kako je imala seksualni odnos s tada maloljetnim glumcem, a sad je u ovoj televizijskoj emisiji priznala kako je seksa ipak bilo.

- Sada se smijem, ali bilo je traumatično. On je doslovno skočio na mene, položio me na krevet i odradio je ono što je želio i nije koristio kondom. Trajalo je dvije minute i svršio je. U šoku sam ga pitala zašto je to napravio, a on je odgovorio kako je o meni maštao od svoje 12 godine - ispričala je Argento u emisiji.

Bennet je pak tvrdio da je Argento nasrnula na njega i seksualno ga iskoristila, a kasnije je od nje tražio novac kako cijelu priču ne bi plasirao u medije. Kada je počeo s novčanim ucjenama, Asijin dečko Anthony Bourdain odlučio mu je uplatiti 250 tisuća dolara, a nakon što se Bourdain ubio isplate su prestale stizati i mladi glumac je sve ispričao medijima.