Borna Kotromanić na otvorenje butika stigla u papučama, u javnosti se pojavila i Ivana Vida

Poznati riječki modni dizajner Juraj Zigman na domaćoj je sceni odavno zaslužio status genijalca, no proteklih nekoliko godina, Zigman je postao i miljenik svjetskih zvijezda. Tako se može pohvaliti suradnjom s impozantnim imenima, kao što su Nicki Minaj, Rita Ora, Fergie, Cardi B, Cheryl Cole i Bebe Rexha, a navodi kako je najponosniji upravo na činjenicu da niti jedna njegova suradnja ne stane „na jednoj haljini“.

Foto: Adriana Karuza

Jučerašnje svečano otvorenje prvog Zigman Store-a podržale su njegove brojne klijentice, prijatelji i kolege, poput Bojane Gregorić Vejzović, Lejle Filipović, Lane Jurčević, Ive Šarić, Antonije Stupar Jurkin, Helene Šopar Zadro i Tamare Rebić, Ivana Šarića, Vanje Halilović, Ane Radišić, Ivana Alduka, Marka Tolje, Lidije Lešić, Ane Bacinger, Ivane Petković Čevre, Larise Lipovac, Ivane Vide, Martine Matušin, Katarine Mamić, Saše Joke, Boruta Mihalića, Mladena Šarića. Posebnu pozornost plijenila je Borna Kotromanić koja je na otvorenje stigla u obući nalik na čupave kućne papuče.

Foto: Adriana Karuza

Unatoč svjetskoj slavi Zigman je, svoj prvi dućan odlučio je otvoriti upravo u Zagrebu i kroz njega se želi obraćati svim tipovima žena. „Oblačim svjetske zvijezde, a ovim dućanom želim mojim zvijezdama, mojim vjernim mušterijama, pružiti Zigman oazu. One su moje zvijezde.“ - govori dizajner.

Ističe kako mu je iznimno važno učiniti svoj dizajn dostupnim te upravo radi toga Zigman Store koncipiran je kao mjesto gdje svaka žena, posebna kakva jest, može doći i izabrati svoju prepoznatljivu Zigman haljinu, isprobati ju i potpuno se zaljubiti u nju. Osim ženstvenih haljina s kojima se proslavio, skrojenih u savršenoj simbiozi sa ljepotom ženske figure, ponuda u dućanu uistinu je šarolika. U originalnom prostoru u centru grada, na adresi Preradovićeva 22, svaki detalj pod budnim okom dizajnera doveden je do savršenstva. Tu se može pronaći široki spektar odjevnih predmeta, od korzeta preko haljina do hoodica, koji obuhvaćaju njegov cjelokupan dosadašnji rad kroz dugogodišnju karijeru. Juraj Zigman nikad nije bio jedan od onih kreatora koji predstavljaju komercijalne kolekcije te prate aktualne trendove, njegovi komadi su vječni i svaki zasebno nevjerojatno je autentičan i poseban. „Moje kreacije nađu uvijek kupca, mala smo zemlja ali postoje žene koje svojim odijevanjem istupaju iz uobičajenog...njima se prvenstveno obraćam.“ - navodi kreator.

Foto: Adriana Karuza

Prostor dućana dizajner je apsolutno uredio po svojoj estetici te ističe kako nije razmišljao o ničem osim o tome da se njemu sviđa. Dosljedan sebi nije tražio idealno rješenje po nekim trendovima, pravilima i slično već se vodio osjećajima. Rezultat je zbilja fantastičan. U interijerskom skladu dominira siva boja, što se ne bi nikad dalo naslutit iz Zigmanova rada, ali ona je dala mogućnost da se naglase važni motivi poput svijetlećeg stropa ili njegovih originalnih grafika i najvažnije – fenomenalne modne kreacije. Puno je zanimljivih detalja i gotovo sve je rađeno posebno za Zigman Store.

Dizajner u šali kaže kako je jedino što je kupio „gotovo“ bio trosjed. Posebnost ovog modnog virtuoza je da od komada tkanine radi kreacije koje ostavljaju bez daha, a svoju viziju jednako je tako preslikao na komade drveta ili metala, koje je potom pretvorio u štendere ili pult. Svaka kreacija visi na vješalici, odnosno svojevrsnoj drvenoj ruci. Prostor ima i otvoreni podrumski prostor, koji je pak u potpunom kontrastu od prizemnog dijela. Njega je Zigman zamislio kao prostor za konzultacije s mušterijama koje žele nešto posebno, primjerice isprobati vjenčanicu, raskošnu couture haljinu ili pak održati sastanak sa dizajnerom, okruženi od poda do stropa u Zigmanovim grafikama i crtežima.

„Ja stvaram jer je to moj smisao postojanja. Koliko god to zvučalo patetično, ali to je istina.“ izjavio je jednom prilikom Juraj Zigman. Kao daljnje planove u budućnosti ističe širenje svog poslovanja te mogući web shop. „Velik je interes u Zagrebu mada je možda i veći interes za mojom odjećom u Americi ili nekim drugim zemljama, ali ja sam se odlučio za Zagreb, za početak.“