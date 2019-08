Nakon što je obukao Nicki Minaj, našem dizajneru obratila se i Rita Ora!

Rita Ora je za svoj koncert u Zadru odabrala nositi hrvatski dizajn. Naime, za njezin jučerašnji outfit bio je zaslužan Juraj Zigman, riječki dizajner koji je dosad obuka Nicki Minaj, Bebe Rexhe i među ostalim, Cheryl Cole.

- Jako sam sretan što me njen tim kontaktirao budući da prate moj rad jer smo već surađivali povodom njene turneje po Velikoj Britaniji, a kako je koncert u Hrvatskoj htjeli su da Rita nastupi u odjevena u moju kreaciju - rekao je Zigman za Super1.

Kreacija koju je napravio Juraj inspirirana je Ritinim hitovima. Na tekstilu su vidljivi stihovi njezinih pjesama, a rozi korzet i tajice savršeno su pristajali pjevačici.

- Jako sam zadovoljan kako je kreacija pristajala Riti. Obukao sam je, a fitting je iz prve bio savršen. Nije bilo potrebe za nikakvim prepravkama - ponosno je objasnio Juraj koji je oduševljen Ritinom pojavom i osobnošću te razinom profesionalnosti.

- Svi su me jako lijepo dočekali, a Rita je uistinu posebna i srdačna osoba. Jako sam sretan što sam imao priliku napraviti kreaciju baš za nju,a dogovori smo i nastavak suradnje na njenim budućim nastupima - pohvalio se dizajner.

Hrvatski dizjan komentirala je i Nina Badrić pohvalivši dizajnera.

- A što da kažem više. Da se ponovim...Svjetsko, a naše - stoji u njezinom komentaru.

Oduševljeno su komentirale Ivana Vida, supruga nogometaša Domagoja Vide, Jelena Karleuša, Bebe Rexha i mnogi drugi poznati.

Podsjetimo, britanska pop zvijezda kosovskih korijena Rita Ora sinoć je priredila spektakl u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića.

Rita se na pozornicu popela nešto poslije 22 sata, a u jednosatnom nastupu promovirala je novi album "Phoenix" i izvela neke od svojih najvećih hitova. U jednom je trenutku na pozornici držala i hrvatsku zastavu.

- Bila sam na puno lijepih mjesta, ali ovo je jedno od najljepših. Hrvatska je lijepa zemlja divnih i velikodušnih ljudi, poručila je Ora prije nego je publiku podigla na noge rečenicom: Croatia make some noise!

Nastup je započela svojim dobro poznatim hitom For You, nakon čega je uslijedio najnoviji hit New Look, a publika je razdragano u glas zapjevala sa svojom omiljenom pjevačicom. Koncert je nastavila s brojnim hitovima koji su osvojili vrhove svjetskih top ljestvica.

Prije nje publiku su zagrijale domaće pjevačice Franka Batelić i Domenica.