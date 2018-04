Bon Jovi, Moody Blues i Nina Simone ušli u Kuću slavnih rock and rolla

Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits, The Cars, Nina Simone i Sister Rosetta Tharpe primljeni su u Kuću slavnih rock and rolla, čime su ušli u povijest glazbe.

Richie Sambora, prvotni gitarist skupine Bon Jovi, pridružio se ponovo bendu i u Public Auditoriumu u Clevelandu svirao u subotu hitove poput "You Give Love a Bad Name" i "It's My Life".

Moody Blues su izveli hit "Your Wildest Dreams", dok su pop izvođači novog vala The Cars svirali "Just What I Needed".

Legenda soula Nina Simone i zvijezda gospela Sister Rosetta Tharpe, koje su bile inspiracija mnogim rokerima, ušle su postumno u Kuću slavnih.

Britanski rokeri Dire Straits također su ušli u Kuću slavnih u "generaciji 2018.".

Izvođači koji su ostvarili velik utjecaj na razvoj i očuvanje rock and rolla stječu pravo biti izabrani i ući u taj ugledan klub 25 godina nakon objave prve snimke. O ulasku u Kuću slavnih odlučuje odbor od 900 članova.

Kuća slavnih sa sjedištem u Clevelandu, najpoznatiji je muzej rock and rolla posvećen najutjecajnijim glazbenicima, producentima i umjetnicima rock and rolla.