Bolesna pjevačica poslala dramatično pismo predsjednici: 'Uskoro ću možda prekršiti zakon'

Bivša članica grupe Femminem Nika Antolos boluje od multiple skleroze, a baš kao i Huanitu Luksetiću, kanabisovo ulje pomaže joj u olakšavanju simptoma. No, poznato je da se ulje ne može nabaviti legalno, pa je Nika na Instagramu uputila javni apel predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

- Ja sam Nika, mama prelijepe djevojčice Sienne i uskoro ću možda morati prekršiti zakon. Naime, bolujem od multiple skleroze i više mi se nekako ne trpi konstantne nagle bolove cijelim tijelom, vrtoglavice, konstantni umor... Sia me moli da se igramo lovice, ali ja nemam snage. A s obzirom na to da medicinsko ulje kanabisa u pravoj formi i čistim dozama u ljekarnama ne postoji niti nosi normalnu cijenu, primorana ću očito biti odlaziti u Sloveniju i ilegalno kupovati isto. Najmanje od svega što trebam uz takvu dijagnozu jest stres koji osjećam na samu pomisao da nešto ilegalno radim i to još dok me dijete doma čeka. Ali, još gori me preplavi na pomisao da me Sia gura u kolicima dok ja pomalo u bolovima gasnem...

Hrvatska, bilo bi lijepo kad bi moje šlapice prošle bez kršenja zakona i šuljanja po bolnicama. Već samo mirovale kraj kauča mog dnevnog boravka. Nema vremena. Nema jednom niti bit će već. Ja, kao i šest tisuća ljudi u HR, hoćemo pomoć sada. Mi u 'sada' živimo. Dozvolite nam da se liječimo ili si bar pomognemo legalno - napisala je Antolos.

Kasnije je u Insta Storyju objavila i da je iz ureda predsjednice dobila odgovor u kojem je mole da tekst objave pošalje na službeni mail.

