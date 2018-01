Govorili su da sam se 'uvalila' bogatom Rusu, a mi smo jedva imali što jesti

– Cijelo to vrijeme slušala sam naokolo priče o “bogatom Rusu” za kojeg sam se udala zbog love, a život u Rusiji bio je jako težak – kazala je u iskrenoj ispovijesti za Miss 7 Nika Antolos, nekadašnja pjevačica popularne grupe Feminnem.

Riječanka je na vrhuncu slave bila 2010. kada su Feminnemke pobijedile na Dori s pjesmom "Lako je sve" i predstavljale nas u norveškom Oslu. No, bend je napustila 2012. kada se udala za svog odabranika Alekseja Rubana. Zbog njega se i odselila u Moskvu, no život joj nije bilo lak.

– Sjećam se i stana u Rusiji, sa špagom za vješanje robe, što od ulaznih vrata pokazuje put u spavaću sobu. Mnogi bi rekli "kakva rupa". Mnogi su mi to i govorili. To mora da je ljubav – čula sam svaki put kad bi preko Skypea virnuli u moju sobicu. No meni je bilo dobro, moglo je bolje, ali uvijek može biti bolje – rekla je Nika koja je na vjenčanju nosila posuđenu bundu te veo i haljinu iz Zare. Mjesec dana nakon vjenčanja, Nika i Aleksej doznali su da će postati mama i tata. Kada se rodila mala Sienna, bili su presretni, no bilo im je još teže. Rodila se u Rijeci jer su uvjeti u ruskoj bolnici bili grozni.

– Da, cijelo to vrijeme slušala sam naokolo priče o “bogatom Rusu” za kojeg sam se udala zbog love. “Jesi li bila u onoj galeriji?" bila su mi najdraža pitanja, jer mi je zapravo vrhunac tjedna bio otići sama do dućana po hranu. Prvenstveno jer je hrana. Zatim zato što bih bila sama 10 minuta. Sjećam se rečenice kao sada, onako hormonalno emocionalna ležim na jastucima jer je madrac propao, kako se “mala uvalila bogatom Rusu”. Tada sam s 23 shvatila da ljudi vide ono što jesu i brišu što im ne paše uz priču – iskrena je Nika koja se u Hrvatsku odlučila vratiti nakon što ju je gospođa na blagajni pitala zašto je odlučila zamijeniti naše more ruskim sivilom.

– U Zagrebu nam teče druga godina i teško da bi me išta nagnalo da dane premjestim nekamo drugdje. Ali znajuć’ mene i ljubav, ništa nije nemoguće – rekla je Nika.