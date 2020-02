Bogovi rapa dolaze u Hrvatsku! Veliki Cypress Hill na Sea Star Festivalu!

Jedna od najvećih hip-hop grupa u povijesti Cypress Hill, u svibnju stiže u Hrvatsku! Nastup na Sea Star Festivalu bit će ekskluzivan za kontinentalnu Europu zbog čega se u Umagu očekuje dolazak desetina tisuća fanova iz cijelog svijeta!

Nakon prošlogodišnjeg spektakla kojeg su složili Wu-Tang Clan, Sea Star Festival u 2020. diže ljestvicu više i dovodi hip-hop ikone koje su zauvijek promjenile tijek ovog glazbenog pravca.

Kalifornijski bogovi rapa imaju svoju zvijezdu na hollywoodskom Walk of Fameu, kao i nevjerojatnih 20 milijuna albuma prodanih diljem svijeta. Oni su I prva su rap grupa koja je imala istovremeno čak dva albuma u prvih 10 na američkoj top listi, od čega jedan i na samom vrhu! Multi-platinaste tiraže su ih odvele na najveće pozornice svijeta kao što su Lollapalooza, Coachella, Rock Am Ring, Glastonbury, EXIT ili Roskilde na kojem su lani svirali uz The Cure. To im nije prvi put da dijele pozornicu s gitarskim bendovima, jer su Cypress poznati kao praktično jedina velika rap grupa koju obožava i alternativna i tvrđa rock i metal publika. Snimali su žestoke crossovere s rock ikonama kao što su Pearl Jam, Sonic Youth ili Slash, a nakon što su u više navrata išli na zajedničke turneje a Rage Against the Machine, frontmen Cypressa, famozni B-Real je u protekle tri godine predvodio i supergrupu Prophets of Rage s kojom je u Zagrebu odsvirao istinski koncert za pamćenje. Još moćniji uživo, ove će godine imati samo dva velika nastupa u Europi, a zahvaljujući prošlogodišnjem nastupu Wu-Tang Clana čiji su članovi iz Istre otišli prepuni utisaka, Cypress Hill su se odlučili baš za Hrvatsku u koju donose ekskluzivan show u punoj, petočlanoj postavi.

A da će ovogodišnji Sea Star nadmašiti sve dosadašnje, pobrinut će se i druge zvijezde festivala kao što su Amelie Lens, Meduza, Dubioza Kolektiv, ali i ubojita regionalna hip-hop postava koju predvode Vojko V, Klinac, Kuku$, Buntai i drugi.

Zaslužni za hitove “Insane In The Brain”, “Tequilla Sunrise”, “Rock/Rap Superstar“, “Hits From the Bong” i “I Ain’t Goin’ Out Like That”, Cypress Hill su snažno utjecali na globalnu hip-hop scenu, a svojim razmišljanjem izvan okvira promovirali dvojezičnost u svojim pjesmama još od prvog albuma. Uvijek neizostavni kao akteri popularne kulture, ova megagrupa je dobila i svoju epizodu u kultnoj seriji Simpsons, njihovi hitovi sviraju u superpopularnoj igri Grand Theft Auto te filmovima i serijama kao što su “Fast & Furious“, „The Sopranos“, „Mr. Robot“, „The Wolf of Wall Street”, “Friday” i brojni drugi. Ovi vizionari glazbeni su uzori svim velikim hip-hop i rap grupama koje su nastajale kasnije. Veliki Rage Against the Machine svojedobno su izjavili da su slušali Cypress Hill dok su stvarali prvi album, a obradili su ih i na svojoj uspješnici, ploči “Renegades”. Istovremeno je član Cypress Hilla, DJ Muggs, zaslužan za megahit „Jump Around“ grupe House Of Pain.

Cypress Hill su ostavili neizbrisivi trag u glazbenoj povijesti kao začetnici “west coast” hip-hop zvuka, ali i kao muzički proroci koji su današnji, globalni uspon latino rapa najavili još prije tri desetljeća. Njihov prvi singl “How I Could Just Kill A Man” bio je oličenje tvrdog gangsta rapa koji je otvorio vrata za nadolazeći niz ikona kao što su 2Pac, Snoop Dogg i drugi. Ekscentričan zvuk i prilično neuobičajen izbor semplova inspirirao je i jedan novi, drugačiji hip-hop val na istoku koji će par godina kasnije proslaviti upravo Wu-Tang Clan. Tako su Cypressi oduvijek proročki udarali temelje hip-hop zvuka 90-ih, istovremeno utječući i na crossover koji je spajao rock i metal s urbanim zvukom geta u kojem su se miješale rase, kulture i utjecaji, a njihov zvuk postajao univerzalno mjesto za sve.

Prvi album, “Cypress Hill”, objavljen u kolovozu 1991. odmah je postigao veliki uspjeh, a prodaja je nadmašila sva očekivanja te je postao dvostruko platinast, čime su ušli u povijest kao prva latino grupa kojoj je to uspjelo. AllMusic enciklopedija za prvijenac kaže da je jedna od najviše kopiranih hip-hop ploča u povijesti, a Source magazin ga ističe među najbolje rap albume svih vremena, dok ga čuveni Rolling Stone drži među ključnim izdanjima 90-ih nazvavši ga inovativnim i angažiranim. Nasljednik “Black Sunday” dosegao je trostruko platinasto izdanje s 3,4 milijuna prodanih ploča u Americi, a po izlasku se odmah sjurio na prvo mjesto Billboardove ljestvice 200 najboljih. U prva dva tjedna s prodanih 261.000 ploča postaje najviše rangiran nosač zvuka na hip-hop sceni u to doba.

Na istoj se ljestvici još uvijek nalazio i njihov prvijenac, pa su Cypress Hill postali prvi rap izvođači s istovremeno dvije pjesme u top 10 mjesta. Ponajviše je to zahvaljujući singlu "Insane in the Brain" koji je ostao upamćen kao jedan od najpoznatijih uvoda u old school hip-hop stvari.

Četvrto izdanje Sea Star festivala održat će se 22. i 23. svibnja, uz Welcome Party 21. te Closing Party 24. svibnja 2020.