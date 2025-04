Bivšeg nogometaša žena optužila za silovanje, on joj uzvratio porukama eksplicitnog sadržaja

Shannon Sharpe, član Kuće slavnih profesionalnog američkog nogometa (NFL) i istaknuta medijska osobnost, suočava se s teškim optužbama za seksualno zlostavljanje, napad i nanošenje emocionalne boli. Tužbu je u nedjelju u okrugu Clark, Nevada, podnijela žena identificirana pseudonimom "Jane Doe", koja od Sharpea traži odštetu u iznosu od 50 milijuna dolara. Sharpe kategorički odbacuje sve optužbe, nazivajući ih pokušajem ucjene, prenosi Page Six.

Prema sudskim dokumentima, Jane Doe i Sharpe (56) upoznali su se u teretani u Los Angelesu 2023. godine, kada je ona imala između 19 i 22 godine. Njihova veza započela je kao konsenzualna, iako je tužiteljica opisuje kao "burnu". U tužbi se navodi da je Sharpe, nakon što je napravio nekoliko koraka prema njoj, tražio da potpiše ugovor o tajnosti (NDA) prije nego što se nađu, no odustao je od zahtjeva nakon njezinog protivljenja.

Tužiteljica tvrdi da je Sharpe tijekom veze postao izrazito kontrolirajući i manipulativan. - Zahtijevao je potpunu kontrolu nad njezinim vremenom i tijelom, očekujući da bude u njegovoj kući prema njegovom rasporedu, na njegovu zapovijed, kad god bi nazvao - stoji u tužbi koju je sastavio odvjetnik Tony Buzbee. Navodi se i da je Sharpe postajao nasilan, upadao u napade bijesa kada bi ga suočila s njegovom nevjerom te da je čak pronašao način kako ući u njezin stambeni kompleks bez dopuštenja.

Situacija je, prema tužbi, eskalirala u prijetnje i fizičko nasilje. Tijekom jedne svađe, dok je Sharpe navodno imao vidljivo vatreno oružje u prostoriji, zgrabio ju je za vrat nakon što je pokušala podijeliti svoju lokaciju s prijateljima i rekao: - Ako to ikad više učiniš, jebeno ću te ubiti. Jane Doe tvrdi da se počela udaljavati od Sharpea nakon incidenta u rujnu 2024., kada je on slučajno putem live streama prenosio zvuk seksualnog odnosa s neidentificiranom ženom (koja nije tužiteljica). Njezin pokušaj prekida veze navodno je doveo do seksualnog zlostavljanja.

U tužbi se detaljno opisuju dva navodna silovanja u Las Vegasu. Prvi se dogodio u listopadu 2024., kada ju je Sharpe navodno prisilio na oralni seks, a zatim analno silovao, unatoč njezinom "plakanju, jecanju i ponovljenim povicima 'ne'". Drugi navodni napad dogodio se u siječnju 2025., kada je Sharpe došao u njezin stan pod izlikom da joj donosi božićni dar, a zatim ju je ponovno seksualno napao, odbijajući koristiti zaštitu.

Shannon je negirao njezine optužbe te je njegov pravni tim objavio poruke koje je nogometaš razmijenio s navodnom žrtvom. U porukama koje je prenio Page Six, Doe je 5. ožujka 2023. Sharpeu poslala eksplicitnu fotografiju druge žene u kompromitirajućem položaju, poručujući mu kako "želi biti u tom položaju". Međutim, Shannon je tada poručio da je "prekasno", a ona je navodno nastavila slati poruke eksplicitnog sadržaja. U jednoj od kasnijih mu je navodno napisala da "želi biti zlostavljana", a potom i otkrila da želi istetovirati nogometaševo ime na vratu. Do kolovoza iste godine razmijenili su nekoliko poruka, a u jednoj je Jane navodno kazala da se želi udati za Sharpa.

Zanimljivo, navodnom prvom seksualnom napadu prethodio je Shannonov Instagram Live u kojem je Doe navodno čula da nogometaš ima seksualne odnose s drugom ženom. Jane je željela prekinuti, a on nakon toga silovao. Što se tiče navodne prevare, Sharpe se branio da mu je telefon bio hakiran. Međutim, i nakon svađe u listopadu 2024. Shannon i Jane su navodno nastavili razmjenjivati poruke.

U prosincu iste godine navodno mu je uz svoju fotografiju poslala ovu poruku: - Kad imam 68 kilograma, ali me ne možeš dotaknuti jer si me prevario na Instagram Liveu. Uskoro ću imati 80 i još uvijek me nećeš moći dotaknuti... Sigurno žališ zbog svojih postupaka - na što joj je Sharpe odgovorio, a Doe od njega zatražila službenu ispriku. Shannon tvrdi da se ispričao zbog prevare, ali mu je Jane navodno uzvratila: - Nikad ne kažeš zbog čega ti je žao i kako ćeš to ispraviti. Cijenila bih kad bi mogao to napraviti jer si me stvarno povrijedio i teško mi je zbog toga - poručila je.

Sharpeov odvjetnik Lanny J. Davis tvrdi da poruke koje su objavili "jasno pokazuju da je priroda njihove veze bila sporazumna i seksualna - i, u mnogim slučajevima, inicirana s njezine strane, s konkretnim i slikovitim zahtjevima".

