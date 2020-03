Bivša trenerica iz 'Života na vagi' želi pomoći svima da postanu ili ostanu aktivni u samoizolaciji

Prva trenerica Života na vagi i osnivačica brenda LeeZona, Sanja Žuljević, u želji da u ovom trenutku pomogne što većem broju ljudi pogođenim posljedicama epidemije COVID -19 otvorila je vrata svog ONLINE programa svima koji unatoč trenutnim okolnostima žele ostati ili postati aktivni, ali i pritom produžiti ruku pomoći prema onima kojima je zaista potrebna.

“Svi znamo da fizička aktivnost apsolutno pogoduje jačanju imuniteta, te je samim time sada nužnija nego ikad prije. Zbog nemogućnosti pohađanja rekreacijskih ustanova, teretana i fitness centara i primjena samoizolacije, mnogi su ostali zakinuti za istu. Zato je tu LeeZona ONLINE, čiju smo cijenu spustili na simboličnu kako bi bila dostupna svima u ovim zahtjevnim trenucima. kazala je Sanja.

LeeZona ONLINE program je koji sadrži više od 70 različitih REAL TIME treninga, što znači da ih je izuzetno lako pratiti, odvijaju se u realnom vremenu, ne zahtijevaju nikakvu posebnu rekvizitu i prilagođeni su svim kategorijama vježbača. Osim treninga, tamo se nalazi i 6 različitih jelovnika sa svim recepturama, vježbe disanja i meditacije, kao i brdo poučnog štiva što sve može biti od velike koristi u narednom periodu te vam omogućiti da cijelu situaciju iskoristite maksimalno pozitivno, radite na sebi, naučite nešto novo i osjećate se dobro J. Od danas, on je dostupan svima za simboličan iznos od jedne kune dnevno, a 10% od svake kupovine LeeZona će darovati onima kojima je pomoć potrebna: kronično bolesnima i napuštena.

“LeeZona kao multidisciplinarni koncept zdravog življenja djeluje na dvije fronte: UŽIVO i ONLINE. Također, ove godine pokrenuli smo i LeeZona KRUG PROMJENE kroz koji nastojimo motivirati naše polaznike, ali i sve ljude koji nas prate da postanu osviješteniji, da pomažući sebi, pomognu i drugima te da šire val promjene i pozitivnog djelovanja na cijelu zajednicu.” tvrdi Sanja.

“Ovom akcijom odlučili smo spojiti KRUG PROMJENE sa željom da naš program učinimo dostupnim što većem broju ljudi, te da im pomognemo da ostanu fizički, ali i psihički zdravi u trenucima koji su izazovni i za najhrabrije od nas. A kako bismo produžili tu ruku pomoći, program je od danas je moguće kupiti za 1kn/dnevno, što znači da ćete mjesec dana platiti 30 kuna, a 10 % od svake kupovine, LeeZona će donirati Dječjoj bolnici u Bistri specijaliziranoj za djecu s posebnim potrebama koja pripadaju u najugroženiju skupinu, a drugu polovicu Noinoj Arci – udruzi za nezbrinute životinje kojima smo već prije ove krize posvetili mjesec ožujak, jer će nažalost jedna od posljedica ove kaotične situacije biti i povećani broj naših četveronožnih prijatelja koji će završiti na ulicama “ kazala je trenerica

“Apeliram na sve naše sugrađane da brinu o sebi, svom duhovnom, mentalnom i fizičkom zdravlju i da pritom ne zaborave na sve one koji to nažalost ne mogu sami. LeeZona nudi vam jedan od načina kako to učiniti, a što god vi odabrali, ne zaboravite: “Nijedan čovjek nije otok” - premda se možda sada mnogima tako čini. Jedino zajedno možemo pobijediti!” zaključila je.