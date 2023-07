Bivša prva tenisačica svijeta i poznati reper postali roditelji, na svijet je stigla djevojčica

Bivša prva tenisačica svijeta, Japanka Naomi Osaka (25) postala je po prvi puta majka, javlja magazin People. Naomi i njezin partner reper Cordae dobili su djevojčicu koja je na svijet stigla u Los Angelesu. Izvor blizak tenisačici za medije je potvrdio da su mama i beba dobro.

Inače, Naomi je od 2019. u vezi s američkim reperom Cordaeom, a u siječnju je objavila da je trudna i kako ne planira ponovo igrati prije 2024. "Proteklih nekoliko godina bilo je u najmanju ruku zanimljivo, ali najizazovnija vremena su ona najzanimljivija," napisala je tada Osaka koja nije igrala od rujna prošle godine.

"Ovih nekoliko mjeseci izvan sporta doista mi je dalo novu ljubav i zahvalnost za igru ​​kojoj sam posvetila svoj život. Shvaćam da je život kratak i ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Svaki dan je blagoslov i avantura," navela je 25-godišnja japanska tenisačica."Ako stvarno želim jednu stvar, to je da moje dijete gleda jedan od mojih mečeva i nekome kaže: "To je moja majka," dodala je početkom godine Osaka uz fotografiju ultrazvuka.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I