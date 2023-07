Voditelj kviza 'Potjera' dao otkaz, poznat je i razlog i tko će ga voditi u idućoj sezoni

Srpski voditelj i novinar Jovan Memedović dao je otkaz na Radio-televiziji Srbije poslije više od 30 godina rada u ovoj kući, a za to vrijeme postao je jedno od omiljenih TV lica u susjednoj državi. Memedović se proslavio kada je godinama učio publiku o svim tajnama prirode u njegovoj autorskoj emisiji „Sasvim prirodno“, a onda je nastavio karijeru u kvizu znanja "Potjera". Kako piše Kurir, problem u Memedovićem slučaju upravo je Potjera, koja se snima u vanjskoj produkciji. Naime, po Etičkom kodeksu RTS-a zaposlenima u njihovoj kući zabranjeno je da budu voditelji u emisijama vanjske produkcije. Iako više neće biti zaposlen na javnom servisu,

Memedović će i dalje voditi emisiju "Sasvim prirodno" i kviz "Potjera".Voditelj je jednom prilikom za sroske medije kazao kako je došao na RTS.

- Kao nezaposlena osoba, mislim da to pravilo i dalje vrijedi, vi ste na Zavodu za nezaposlene, ali ste dužni dolaziti svaka tri mjeseca javiti se referentu, a on će vam upisati vrijeme koje već provodite kao nezaposleni. Tu skupljaš određeni broj bodova. Kada izađe natječaj za zapošljavanje, onda će biti primljen onaj koji ima više bodova – kazao je Jovan. Jednom prilikom je došao i zatekao veliki broj ljudi, što mu je bilo čudno, pa je odlučio vidjeti o čemu se radi.

- Dođem jedan dan sobu 101, kad ono 50 ljudi stoji u redu. Ne znam o čemu se radi, gledam, sve ih preskočim, uđem na vrata, vidim službenicu, kažem "Da produžim bodove kod vas?", a ona kaže "Ne, ovo je natječaj za televiziju, idi na druga vrata." . Odem na druga vrata, bila su dva čovjeka, kad vidite tog, on dođe i kaže "Oprostite, što ste završili?" – rekao je voditelj i dodao:

– Kažem: “Završio sam DIF”. On će na to: "Vidi, evo napravili smo interni natječaj za Jutarnji program RTS-a, pa ako te zanima, dođi da se čujemo. Nismo računali na DIF-ovca, ali možda bi mogao, vidjet ćemo... ". Odem, popričam s njima, on kaže “Dobro, hajde, treba nam pet”. Već sam bio tamo i zaboravio na to, kad su me u ponedjeljak nazvali: "Hoćeš li doći, odlučili smo za tebe". Bilo je to bez pripreme, sudbina.

Memedović je priznao da mu na samom početku nije baš sve išlo od ruke.

- Gubio sam vrijeme, dvije-tri godine nisam ni znao što tu radim. Idi, donesi vijesti, tada je postojao telefaks... Gubljenje vremena. Forsirali su, uglavnom, mlađe dame. Televizija je čudo, ovdje su to shvatili samo naši političari - zaključio je voditelj.

