Zbog ovog videa cijeli Stradun se smijao našoj voditeljici: 'Kad ja isprobavam novi trend..'

Voditeljica Nevena Rendeli Vejzović (42) trenutno odmara u Dubrovniku s obitelji. Nakon što je prisustvovala svečanom otvorenju 74. Dubrovačkih ljetnih igara ispred crkve sv.Vlaha, odlučila je iskoristiti mjesto i vrijeme za kratki ljetni odmor. S pratiteljima je tako podijelila fotografije s prekrasne plaže u Dubrovniku.

- Skriveni Dubrovnik - napisala je Nevena. Na jednoj od fotografija voditeljica je pozirala i u badiću, a pratiteljima nije mogla nezamijećeno proći njezina vitka linija.

- Predivni ste, a kupaći vrh - napisala joj je jedna pratiteljica.

Podijelila je potom voditeljica još nekoliko fotografija s plaže pokraj kojih je napisala: - Našli smo praznu plažu pokraj Dubrovnika. U komentarima je otkrila da se kupala na plaži mala Buža.

A u Dubrovniku je isprobala i novi Instagram trend kada u subjekt u videu krene snimajući u šetnji sam sebe i potom preda kameru. Ona je tu šetnju odradila na dubrovačkom Stradunu dok ju je pratio smijeh prolaznika. Tako je pokazala dugu tamno plavu haljinu uz koju je nosila bijelu torbicu, a kosu je stilizirala u nisku punđu.

„Kad ja isprobavam novi trend na IG cijeli Stradun se smije”, napisala je u opisu videa.

Voditeljica Marijana Batinić bila je oduševljena videom i napisala joj je da je i ona to htjela isprobati.

Podsjetimo, nedavno je njezin suprug Mak Vejzović priredio izložbu u čast preminulom ocu, slikaru i grafičaru Fadilu Vejzoviću, a Nevena je progovorila o tom teškom razdoblju njihovih života.

- I to je bilo jako jako teško i intenzivno razdoblje u našim životima. I dan danas se nismo s time saživjeli, nismo se pomirili s time iako mislim da se s time nikad nekako ne pomiriš. Makova izložba je šest mjeseci nakon nekakva posveta našim očevima ako tako mogu reći, iako je to ovo izložba njegova ateljea ali iskazivanje emocija koja su nas svladale u tom trenutku - objasnila je Nevena za In magazin.

