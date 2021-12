Bivša pjevačica Magazina: 'Nakon 22 godine suđenja, koje je moje roditelje koštalo života, pobijedili smo na sudu'

Nekadašnja pjevačica Magazina Ljiljana Nikolovska rijetko daje izjave za medije, a u jednom od posljednjih intervjua koji je dala za srpske medije prisjetila se prošlosti svoje obitelji.

- Sjećam se da nam je 1991. na vrata u stanu u Splitu pokucala nekakva patrola. Ušli su, pozdravili, čula sam jednoga kako dovikuje nekom s vrata: 'Nema problema, ovo su roditelji naše Ljilje!' Pristojno nas pozdrave i odu. Idući koji su se pojavili bili su crnokošuljaši. To ne bi bio toliki problem da imamo iole nezavisno sudstvo, ali nažalost, istina je obratna. Nakon 22 godine suđenja, koje je moje roditelje koštalo života, pobijedili smo na sudu, ali roditelji nikada nisu dobili bar nekakvu ispriku, a kamoli odštetu za taj sramotni proces. Ako radniku ili penzioneru moraš ukrasti da bi stvorio državu, nisi državnik, nego običan švercer zmijskog ulja za upalu desni. Jasno mi je da su se ljudi tada bojali svega i svačega kada su u pitanju drugi, nejasno mi je zbog čega danas ne reagiraju kada su u pitanju njihovi vlastiti životi- ispričala je Nikolovska za Novosti.

Opisala je da ju za Kaliforniju u kojoj živi više od 25 godina najviše veže to što je progresivna, a u razgovoru se dotaknula i Magazina. - Gitarist i basist nekog originalnog benda sami ne mogu više tvoriti taj isti bend. Možda je šteta ne koristiti prepoznatljiv naziv dok god je moguće, ali to je dvosjekli mač jer prodaješ nešto čega više nema, nije važno je li ovo novo bolje ili lošije, drugačije je. I to se uvijek osjeti. Ljude za muziku vežu sjećanja i emocije i na ovakvom pristupu možeš kratkoročno profitirati, ali dugoročno gubiš identitet- smatra te dodala da Magazin ne pamti kao fenomen.

- Znam samo da smo konstantno putovali, znali smo imati po dva-tri, čak i četiri koncerta dnevno, nekad u dva različita grada u istom danu. Valjda kada nemaš vremena sebe ugledati na televiziji, nemaš predodžbu o nekom statusu i popularnosti. Doduše, sjećam se da nas je baš veselilo kada bismo na putu u kombiju čuli neku našu stvar na lokalnom radiju, pogotovo nakon onog nagradnog fijaska s Piši mi na Zagrebfestu 1985. godine, kada je publika napustila Lisinski jer nismo pobijedili - dodala je.

Inače, Nikolovska u Americi radi u vlastitom studiju, a u intervjuu je progovorila i s kime bi voljela surađivati. Aktivna je i u politici.

